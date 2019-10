Rugby | Mondiali 2019 | la Nuova Zelanda resta la squadra da battere Ma Galles e Sudafrica

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Si fa calda la situazione in Giappone e dopo una settimana di pausa sabato e domenica andranno in scena i quarti di finale dellaWorld Cup. Sono rimaste, dunque, in otto le squadre a giocarsi il titoloe i pronostici fin dalla vigilia hanno sempre indicato gli All Blacks come favoriti d’obbligo. Scommessa abbastanza facile e banale, calcolando che laè bicampione in carica e che da anni guida (salvo poche eccezioni negli ultimi mesi) la classifica mondiale. Facile e banale, ma non scontata la vittoria degli All Blacks. Tre vittorie nella fase a gironi, il bel successo su una avversaria diretta come ile una pausa lunga a causa del tifone Hagibis che si è abbattuto sul Giappone e che ha portato all’annullamento del match con l’Italia per i neozelandesi che, dunque, si presentano ai quarti di finale con il vento in poppa. Poche le falle ...

OA_Sport : Rugby, Mondiali 2019: giocatori dell’Uruguay sotto accusa per aggressione in un locale, lanciato in aria un camerie… - DuccioFumero : Mondiali Rugby 2019: la favola dell'Uruguay finisce in rissa -