Rovigo, morta donna soffocata da marito

Giulia Lazzari, 24enne, non ce l'ha fatta: èall'ospedale didov'era stata ricoverata l'8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dalnella loro casa ad Adria. L'omicidio è avvenuto dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. Dalla coppia è nata una bambina che ora ha 4 anni. Il, di 28 anni, è in carcere da sabato scorso. L'accusa per lui cambia: ora si tratta di omicidio. L'uomo è disoccupato e tossicodipendente da eroina. La moglie lavorava come cameriera.(Di giovedì 17 ottobre 2019)