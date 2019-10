Rosario Miraggio concorrente del Grande Fratello Vip o Isola dei Famosi?

Fonte : blogo

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, pubblica una succosa indiscrezione su uno dei personaggi più amati dai fan della melodia 'Made in Naples'. Alberto Dandolo, all'interno della rubrica 'Ah saperlo', ha considerato la possibile partecipazione diad un reality di Canale 5 a partire già dalla prossima edizione. Si legge: A Cologno Monzese gira voce che per il famoso cantante neomelodico, 33 anni, una vera celebrità in quel di Napoli, si potrebbero aprire le porte del piccolo schermo. Pare, infatti, che il cantante partenopeo sia in pole position per un reality Mediaset.vip odei? Ah, saperlo... Non è la prima volta che un interprete della musica popolare napoletana partecipa ad un programma di questo genere. La collega Nancy Coppola ha preso parte all'edizione 2017 dell'adventure game condotto da Alessia ...

