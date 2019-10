Ron Ely | il Tarzan della tv | carriera | moglie | figlio

Tragedia per l’ex Tarzan tv : la moglie di Ron Ely pugnalata a morte dal figlio - poi ucciso dalla polizia : Negli anni Sessanta era Tarzan sul piccolo schermo, poi negli anni Novanta e Duemila si cimentà con la scrittura pubblicando due romanzi e comparendo saltuariamente in altre serie tv come Renegade. A 81 anni però una Tragedia ha sconvolto la vita dell’attore Ron El. Il figlio 30enna, Cameron, ha accoltellato a morte la madre Valerie, 62 anni, prima di essere ucciso dai poliziotti. L’attore era in casa ma non è rimasto ferito ed è ...

Parigi - i gilet gialli tornano a manifestare : scontri e lanci di lacrimogeni sugli Champs-Elysees. MacRon : “Invito alla calma” : Dopo mesi, Parigi si è svegliata blindata come nei sabati passati in cui imperversavano le proteste dei gilet gialli che sono tornati oggi in piazza assieme a diversi cortei, tra cui quelli sul clima, per rilanciare le proprie posizioni. E non sono tardati ad arrivare i primi disordini, con scontri e lanci di lacrimogeni da parte della polizia sugli Champs-Elysees: i manifestanti hanno tentato infatti di avvicinarsi alle zone vietate in questa ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Kamila Valieva pRonta ad alzare l’asticella - debutto per Gabriele Frangipani : Sarà la Traktor Ice Arena di Chelyabinsk (Russia) la sede della quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Mai come questo appuntamento i riflettori saranno puntati sui talenti di casa, tutti favoriti per le posizioni di vertice: una su tutte la fuoriclasse Kamila Valieva, pattinatrice che ha conquistato la prima posizione nel primo evento della serie, quello di Courchevel, impreziosendo il suo programma ...

