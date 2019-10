Romina Power smentisce il gossip non c’è stato nessun litigio con Albano

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La cantante – attriceha voluto smentire le voci diche giravano in questi giorni un presuntocon Al bano, la notizia era stata diffusa del settimanale “Nuovo” infatti, Signoretti alle telecamere di Canale 5 avrebbe raccontato di essere in possesso di un’intervista esclusiva nella qualedichiarava di non voler mai più cantare al fianco di: “di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta”, aveva infatti dichiarato Signoretti a Federica Panicucci, lasciando di stucco tutti e in particolar modo i fan della coppia. Poche ore dopo, però, tramite il suo profilo ufficiale “Instagram”,ci ha tenuto a far sapere che non sia assolutamente questa la verità: “Cosa mi tocca leggere sul web. Tutte pa…le!!!”, con tanto di emoji che vomita, ha sbottato, ...

blogtivvu : Al Bano e Romina, addio per sempre? La verità della Power: “Che palle!” - Blog Tivvù - radiolisola : #NowPlaying: Al bano & Romina Power - Tu Soltanto Tu - gossipn60139485 : Al Bano Carrisi, il commento straziante a un fan: 'Romina Power? Fosse stato per me...', da lacrime - ?… -