Rocco Papaleo | il suo dramma a Vieni da me Caterina Balivo commossa

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 17 ottobre 2019)da me,parla della scomparsa della madre.si commuoveè stato ospite oggi ada me nella rubrica “La cassettiera”. Intervistato da, l’attore ha parlato della madre scomparsa un anno e mezzo fa e ha usato dolcissime parole per spiegare questo lutto.ha infatti detto che per un paio di mesi non è riuscito ad entrare in casa, che la sente ancora e la sua è una dolce mancanza., ascoltando queste parole, si è. Insomma, oggi abbiamo potuto vedere un lato inedito dell’attore comico impegnato in queste settimane con lo spettacolo del giovedì sera di Rai2 Maledetti amici miei., sempre parlando di sua madre, ha anche fatto commuovere il pubblico parlando del “pane e frittata” che la madre gli preparava con tanto amore e che, poi, è diventato un ...

