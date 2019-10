Rocco Papaleo choc a Vieni da me | «Ero sul set e ho sentito una presenza divina…»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 17 ottobre 2019)da me: «Ero sul set e hounadivina». Caterina Balivo impietrita. Oggi, l’attore e regista lucano si è raccontato a cuore aperto nel salotto pomeridiano di Rai1.ha parlato dell’esperienza in prima serata con Maledetti amici miei, del dolore per la recente perdida della mamma e di un momento molto particolare che ha vissuto sul set. Nel 2000,ha partecipato alla miniserie dedicata a Padre Pio, con Michele Placido. Caterina Balivo chiede allora all’artista: «Sei credente?». Erisponde: «Sono ateo. Ma in quell’occasione sul set successe qualcosa di strano. In una delle mie scene più importanti, al momento del ciack hounadietro di me che sembrava spingermi. Non so cosa fosse, ma sicuramente è stata una delle migliori scene che ho girato…». Caterina Balivo resta di ...

