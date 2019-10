Rigopiano | il filone sui presunti depistaggi dell’indagine entra nel processo per la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) I procedimenti sul disastro dell’hoteldi Farindola vengono riuniti. Ilprincipale sulla morte di 29 persone a causa della valanga che travolse la struttura turistica nel Pescarese il 18 gennaio 2017 proseguirà di pari passo con quello relativo al presuntoo dell’inchiesta. Lo ha deciso il gup del tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, che ha quindi trasmesso gli atti al presidente del Tribunale per i provvedimenti conseguenti, di cui sarà data lettura nell’udienza del prossimo 31 ottobre, quando sarà eventualmente designato il giudice unico. Nell’inchiesta-bis, per frode processuale eo, sono imputati l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, i due viceprefetti distaccati Salvatore Angieri e Sergio Mazzia, i dirigenti Ida De Cesaris, Giancarlo Verzella, Giulia Pontrandolfo e Daniela Acquaviva. A De Cesaris viene contestato anche il ...

