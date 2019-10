Rifiuti Livorno | la giunta Pd | “Il piano di Nogarin per Aamps? Un bluff | utile di 5

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Sembrava un caso chiuso, dopo il salvataggio dell’azienda e un’inchiesta conclusa con l’archiviazione dell’ex sindaco Filippoe dell’ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. E invece no perché il futuro di, la municipalizzata deidi, torna ad essere incerto. L’annuncio lo ha dato in una conferenza stampa il sindaco Pd eletto a maggio, Luca Salvetti, che insieme al nuovo amministratore unico dell’azienda Raphael Rossi hanno snocciolato le cifre del bilancio semestrale gennaio-giugno 2019. E non sono certo positive: quei 5 milioni di utili stimati dalla precedenteM5s al 31 dicembre 2019, in realtà sono solo 300mila euro mentre i 4,7 milioni restanti verranno a mancare. Non solo: il documento che sintetizza l’andamento dell’azienda certifica anche un taglio “in fase di budget di 378mila euro” che potrebbe portare ad una perdita (ma anche queste sono ...

