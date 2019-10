Ridotta squalifica Fonseca Il tecnico della Roma tornerà in panchina per il Milan

Neymar - squalifica Ridotta : torna col Bruges. Il Psg sorride : in Europa solo due partite senza il brasiliano : Buone notizie per il Psg: Neymar, in Champions, tornerà in campo prima del previsto. Il Tas di Losanna, infatti, ha ridotto la squalifica dell' attaccante da tre a due giornate e quindi il brasiliano salterà il primo turno in casa contro il Real Madrid e la trasferta in Turchia con il Galatasaray, m