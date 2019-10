Ricerca | CNR | la scienza dell’ente al servizio della Protezione Civile

Concorsi INAIL e CNR per Ricercatore e tecnologo con inoltro domande entro 14 novembre : L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di alcune unità di personale professionale con la mansione di ricercatore e tecnologo, da impiegare nelle proprie strutture disposte sul territorio italiano. Domanda da presentare entro il 14 novembre. Bando di concorso a novembre INAIL L'INAIL ha proclamato una ...

Manovra - Conte al Cnr : “Sarà istituita l’Agenzia nazionale per la Ricerca. Avrà funzione di coordinamento” : “Questa sera nel Consiglio dei ministri” dedicato alla Manovra economica “ci sarà un passaggio importante sulla ricerca” perché ”troveremo anche la nascita di un’Agenzia nazionale per la ricerca“. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Cnr alla presentazione della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. “Pur lasciando piena libertà alla ...

**Ricerca : Relazione Cnr - sale a 1 - 4% spesa/Pil** : (Adnkronos) – Negli ultimi anni, l’Italia investe di più nella ricerca. Migliora il rapporto fra spesa per la ricerca e Pil che sale all’1,4% del prodotto interno lordo rispetto all’1% del 2000. L’incremento registrato al 2016 è stato possibile “anche grazie al l’interruzione del trend di diminuzione degli stanziamenti pubblici”. è quanto emerge dal Rapporto sulla Ricerca e ...

Posizioni aperte CRI e CNR : per educatori - Ricercatori e operatori socio sanitari : La Croce Rossa Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di varie unità di personale in qualità di educatore, ricercatore e operatore socio sanitario OSS da collocare nelle proprie aree di lavoro situate sul territorio italiano. Posizioni aperte La CRI seleziona nuove risorse professionali con l'incarico di educatore possessore dei successivi titoli universitari e ...

Ricerca - Cnr : “Inaugurata una nuova stazione marina a Capo Granitola” : Inaugurata a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio Toto Cordaro, che ha sottolineato “la forte sintonia che si e’ sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr ...

Notte dei Ricercatori : alla scoperta della scienza con il CNR : Un appuntamento fisso anche per il Consiglio nazionale delle ricerche, la Notte dei Ricercatori, evento indetto dalla Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le nuove generazioni sul ruolo della scienza per lo sviluppo della società. La manifestazione si terrà il 27 settembre in molte sedi del Cnr, che partecipa a sei dei nove progetti finanziati dalla Ue per la Notte (Meet, Bright, Society, Sharper, Ern Apulia e ...

Ricerca CNR sull’aumento di mortalità a Vado Ligure - il WWF : “Quel terrificante +49% spinga ad accelerare l’uscita dal carbone” : I risultati della Ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa sull’impatto della centrale di Vado Ligure, pubblicata su Science of the Total Environment, rappresentano un ulteriore, terrificante motivo per accelerare l’uscita dal carbone, secondo il WWF. Gli epidemiologi hanno studiato per 13 anni tutta la popolazione residente in 12 comuni intorno a Vado Ligure riscontrando un aumento di mortalità del 49%. Nello specifico, per ...