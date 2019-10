Quanto è costato sviluppare la serie Mate 30? Ce lo dice Huawei

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 17 ottobre 2019)ha impiegato tre anni a progettare i nuovi30: ci sono voluti 3000 ingegneri e svariati tecnici e sviluppatori per portare a termine i 3 smartphone, oltre a 300 milioni di dollari. L'articolola30? Ce loproviene da TuttoAndroid.

_SDeJong_ : In pratica 20 milioni spesi solo per il Ciccio e per avere in mano stocazzo. Grazie Leo. - c56t : @claudiocerasa @CarloCalenda Mi dispiace, ma questa incoerenza non è affidabile. Come faccio a votare un'idea polit… - noman79764283 : @matteorenzi Quanto ci sei costato tu e le tue scelte irresponsabili ? -