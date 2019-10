Quando il mondo è sgomento | l' unica cosa da fare è andare al cinema”

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) New York - “nel ’99 ho letto il libro di Jonathan Lethem, Brooklyn senza madre, sono rimasto folgorato dal protagonista, Lionel Essrog, per tutti Testadipazzo, un detective con la sindrome di Tourette che lo rende un ribelle. Mi affascinavano i suoi tic nervosi, le frasi sconnesse e oscene. L’impulsività. Mi sembrava di guardarmi allo specchio”. Poco prima che partano i titoli di coda in Motherless Brooklyn (in Italia il romanzo Brooklyn senza madre è edito da Bompiani) una gentildonna porge lo sguardo sul suo improbabile protettore, e sospira: “Divertente vedere come siano andate le cose”. Le cose, ovviamente, sono andate male. Non è la New York azzurro elettrico di Lethem (la città dei baveri degli impermeabili alzati per proteggere “le facce non rasate e il ghigno alla ...

matteosalvinimi : #Salvini: Renzi dice 'Ero imbarazzato quando ho dovuto dare la fiducia al governo…”. Ma perché??? Non potevamo anda… - NicolaMorra63 : Quando leggi ciò che la scienza oggi permette di sperare, capisci quanto siamo stupidi non investendo in ricerca. - _GigiDAlessio_ : Ho letto un po' di commenti sulle date di Roma e Milano: volevo rassicurarvi perché il concerto sarà diverso e ci s… -