Pupone di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella Citta’

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019), cortometraggio diad, racconta la storia di Sasha, che vive in una casa famiglia con i suoi “fratelli” e gli educatori. Al compimento dei 18 anni di eta’, Sasha deve abbandonare la casa famiglia, e i “fratelli” con cui è cresciuto, per imparare a diventare grande. Ormai ha un lavoro, e non puo’ piu’ continuare a tornare in quella che lui considera casa, ma che di fatto non lo e’ piu’. Nel cortometraggio, si evince la difficolta’ di Sasha di entrare a far parte del mondo ‘normale’ (in un contrasto col suo datore di lavoro, si licenzia) e il desiderio di continuare ad essere parte di quella che lui considera la sua famiglia. In, la AS Roma e Francesco Totti sono molto presenti. Cosi come Sasha, compiuti i 18 anni, deve lasciare la sua casa per iniziare a vivere da adulto, anche Francesco Totti, per motivi ...

