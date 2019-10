Pro 14 | Benetton | l’inizio non è dei migliori Ma Sgarbi e compagni possono ancora sognare

Rugby - Pro 14 2019-2020 : Benetton Treviso sconfitta di misura da Ospreys : Terza sconfitta in altrettante partite per il Benetton Treviso nel Pro 14 2019-2020 di Rugby, sesta in altrettanti incontri per le franchigie italiane (contando dunque anche le Zebre). I Leoni escono sconfitti in trasferta in terra gallese per 24-20 in casa degli Ospreys: una partita condizionata da un’espulsione nella prima fase, nella quale però la banda tricolore è riuscita a metterci il cuore rischiando addirittura una clamorosa ...

Alitalia - Lufthansa si Propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

Rugby - Pro 14 2019-2020 : un’ottima Benetton Treviso esce sconfitta all’esordio con Leinster : Difficile giudicare un match nel quale gli assenti sono addirittura superiori ai venti giocatori, in ogni caso però il Benetton Treviso ci ha provato in tutti i modi a partire forte nel Pro 14 di Rugby 2019-2020, ma in casa ha dovuto alzare bandiera bianca proprio sul finale. Contro un avversario durissimo come il Leinster i Leoni sono stati battuti per 32-27. I padroni di casa riescono a ribaltare addirittura lo svantaggio nel primo tempo, ...

Benetton-Leinster oggi in tv - Pro14 rugby 2019 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : L’attenzione del mondo della palla ovale è tutta per la Coppa del Mondo di rugby in Giappone, ma oggi, sabato 28 settembre, alle ore 18.15, inizia il Pro 14 anche per le franchigie italiane, con il Benetton Treviso che inizierà in casa, ospitando tra le mura amiche i fortissimo Leinster, in un match subito probante. Segui il Pro14 di rugby in diretta streaming su DAZN Anche per quest’anno il broadcaster per l’Italia del Pro14 ...

I Benetton Pronti a chiedere la testa dell’ex ad di Autostrade Castellucci : L’inchiesta nata dall’indagine sul disastro del Ponte Morandi, che ha portato all’operazione della Guardia di Finanza di Genova, due giorni fa, mette in seria difficoltà i Benetton. Oggi, a Treviso, si riunisce il consiglio di amministrazione di Edizione, la holding della famiglia che controlla Atlantia. E si preannuncia una riunione delicatissima. Il board era convocato da tempo, ma alla luce dei provvedimenti cautelari emessi dal gip di ...

