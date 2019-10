Primo passo su carceri evasori | più tasse su giochi Conte | mano su fuoco per coperture

Decreto Ambiente - Costa : “450 milioni per il Primo passo del Green new deal” : “E’ stato appena approvato il Decreto clima. E’ un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incontrando i giornalisti fuori Palazzo Chigi. Il provvedimento, sottolinea il ministro, “inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un ...

Simeone : finalmente facciamo ordine - Tuc è solo Primo passo : Roma – “Considero un primo passo importante il Testo Unico del Commercio atteso da circa vent’anni. Adesso finalmente viene dato ordine ad un settore che necessita di regole chiare e certe. Questo testo pur essendo utile purtroppo non e’ risolutivo. Il comparto commercio e’ quello che sta pagando il conto piu’ salato, in termini di occupazione, di sopravvivenza, di reddito annuale che diminuisce sempre di ...

Sanità : il Giglio di Cefalù diventa digitale - Primo passo addio a cartella clinica (2) : (AdnKronos) – Il cittadino avrà accesso a tutti i referti e alle prenotazioni. Anche su questo punto un vero cambio di passo. Sarà possibile prenotare online, tramite un’app, inserita nel progetto, la prestazione specialistica scegliendo giorno ed orario. Le agende delle prenotazioni diventeranno tutte digitali e disponibili online. Sarà anche possibile pagare ticket o la prestazione libero professionale direttamente ...

Sanità : il Giglio di Cefalù diventa digitale - Primo passo addio a cartella clinica : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – Sarà l’addio alla vecchia cartella clinica il primo passo verso la completa digitalizzazione della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Ebit srl di Genova ha avuto affidato l’appalto per la digitalizzazione dell’Istituto per un importo complessivo di 4 milioni e 143 mila euro. Il contratto avrà una durata di 5 anni e include la ...

Il capo degli 007 Maguire in audizione al Congresso : Primo passo verso l’impeachment di Trump : La “talpa” della Casa Bianca: il presidente sollecitò l’ingerenza straniera per le elezioni 2020, c’è una decina di testimoni

Fine vita - l’apertura della Consulta è solo un Primo passo verso una legge più chiara : Qualsiasi legge, anche la più semplice, ha un margine interpretativo. Quel margine può essere usato per restringere o per ampliare quello che è lecito fare. Ieri la Corte costituzionale ha deciso per la non punibilità dell’aiuto al suicidio in “determinate condizioni”. Per poter avere una idea più precisa dobbiamo aspettare le motivazioni, ma nel comunicato ci sono alcuni passaggi piuttosto importanti. La prima è, ovviamente, l’indebolimento del ...

Eni : Musumeci - 'bioraffineria Gela Primo passo per riqualificazione area' : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - "Un’esperienza innovativa che lascia ben sperare per una riqualificazione ambientale dell’area gelese. Con l’Eni vogliamo consolidare un rapporto di reciproca collaborazione soprattutto nel campo dei rifiuti per un’economia sempre più bio-sostenibile". Così il presiden

Accordo a Malta sui migranti. Lamorgese : un Primo passo concreto : Trovato un Accordo sulla redistribuzione dei migranti che arrivano in Europa. Nel vertice de La Valletta, tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta, sotto l'egida della Commissione Ue e della presidenza finlandese di turno, si è raggiunta l'intesa che prevede un meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare e sbarcati, con tempi rapidissimi, al massimo 4 settimane; inoltre, una volta redistribuiti i migranti ...

Direzione Pd - Zingaretti apre la fase post-Renzi. Primo passo : allargamento della segreteria a Lotti e Guerini : Definirli scossi potrebbe risultare riduttivo. “Che dire? In Direzione non c’era certamente un clima pirotecnico”, un esponente del Pd al termine della riunione scherza così per dare l’idea di quanto i dirigenti dem siano ancora sotto botta in seguito alla scissione renziana. In fondo quella di oggi è stata la prima riunione dopo la nascita del governo giallorosso e la prima senza Matteo Renzi. È ...

Migranti : Fico - ‘patto Malta Primo passo nella giusta direzione’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “C’è un’unica strada possibile che l’Europa può seguire nella gestione dei flussi migratori. è quella di un lavoro congiunto da parte di tutti i Paesi nell’affrontare insieme la questione e trovare insieme le soluzioni migliori per risolvere i problemi. La gestione e l’accoglienza non possono gravare sull’Italia e quindi sui singoli Paesi: occorre responsabilità ...

Pensioni flessibili - Armiliato (Cods) su Quota 100 rosa : 'Primo passo per equità' : Prosegue il pressing del Comitato Opzione Donna Social verso il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle donne a livello di welfare e previdenza. Una rivendicazione che nelle scorse settimane si è concretizzata con la proposta dell'avvio di una Quota 100 rosa, pensata in modo specifico per valorizzare la carriera lavorativa delle donne. Nella pratica, si chiede di garantire la pensione anticipata a partire dai 62 anni di età e dai 36 anni ...

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il Primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...