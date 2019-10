Previsioni astrologiche | classifica 19 ottobre | figli da attenzionare per Acquario

Previsioni astrologiche 19 ottobre : finanze 'flop' per Capricorno - Ariete taciturno : Sabato 19 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno stabile in Pesci. Ariete taciturno Ariete: silenziosi. La voglia di comunicare potrebbe ...

Previsioni astrologiche weekend 19-20 ottobre : Leone introspettivo - flirt per Pesci : Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre il Sole e Marte stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano stabile in Toro. Serenità amorosa per il Cancro Ariete: taciturni. Fine settimana dove i nativi non ...

Previsioni astrologiche - classifica 18 ottobre : Pesci bugiardo - Gemelli mondano : Nell'oroscopo di venerdì 18 ottobre troveremo la Luna transitare in Gemelli, mentre Marte e il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: lavoro "top". I progetti professionali andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele in ...

Previsioni astrologiche 18 ottobre : Bilancia schietto - bugie per Pesci : Nella Previsioni astrologiche di venerdì 18 ottobre troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Marte e il Sole stazioneranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere transiteranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Toro distratto Ariete: litigiosi. ...

Previsioni astrologiche - classifica 17 ottobre : Scorpione focoso - Acquario creativo : Giovedì 17 ottobre 2019 a livello astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Marte saranno sui gradi della Bilancia. Venere e Mercurio saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno in Pesci....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 17 ottobre : Gemelli briosi - Leone ottimista : Nelle Previsioni astrologiche di giovedì 17 ottobre, troveremo la Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Venere e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte e il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Gemelli briosi Ariete: affaccendati. Le incombenze giornaliere potrebbero ...

Previsioni astrologiche - classifica 16 ottobre : Sagittario mondano - Cancro geloso : Mercoledì 16 ottobre troveremo Urano e la Luna nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Sul podio 1° posto Sagittario: mondani. Il focus del mercoledì nativo potrebbe essere incentrato sul divertimento ...

Previsioni astrologiche 16 ottobre : Scorpione burbero - relax per Gemelli : Mercoledì 16 ottobre 2019 troveremo la Luna ed Urano nel segno del Toro, mentre Mercurio e Venere transiteranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte ed il Sole transiteranno in Bilancia, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. relax per Gemelli Ariete: iracondi. Il clima, sia al lavoro che nel focolare domestico, potrebbe non essere ...

Previsioni astrologiche - classifica 15 ottobre : lavoro top per Capricorno - Leone paziente : Martedì 15 ottobre 2019 troveremo Luna e Urano nel segno del Toro mentre Mercurio e Venere transiteranno in Scorpione. Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Luna sarà nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Toro: nuove opportunità. Sul versante professionale i nati Toro potrebbero ...

Previsioni astrologiche 15 ottobre : nuove opportunità professionali per il Toro : Martedì 15 ottobre 2019 troveremo Mercurio e Venere in Scorpione mentre Marte ed il Sole transiteranno nel segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà sull'orbita del Cancro. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno proseguirà il suo transito in Pesci. Lavoro 'top' per Toro Ariete: litigiosi. La Luna in Toro non lascia presagire una giornata ...

Previsioni astrologiche - classifica 14 ottobre : Scorpione trasgressivo - Cancro geloso : Lunedì 14 ottobre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia con Plutone e Saturno che permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Scorpione: trasgressivi. L'audacia e la voglia di trasgressione dei nati Scorpione sarà ...

Previsioni astrologiche lunedì 14 ottobre : shopping per Leone e Sagittario : lunedì 14 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Venere e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. I nativi del Leone e del Sagittario si dedicheranno allo shopping. Oroscopo ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 14 al 20 ottobre : Ariete distaccato - Pesci ozioso : Nella settimana dal 14 al 20 ottobre troveremo il Sole e Marte nel segno della Bilancia mentre Venere e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Ariete distaccato Ariete: distaccati. Il clima in coppia potrebbe non essere dei più concilianti in questa settimana ed i ...

Previsioni astrologiche - classifica 13/10 : sul podio Scorpione - Ariete e Bilancia : Domenica 13 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sull'orbita del segno del Cancro. Sul podio 1° posto Scorpione: incontri 'top'. Le benevolenze ...