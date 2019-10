Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ubisoft annuncia, uno specialedi Hween gratuito per tutti i giocatori di For, che saràdaal 1° novembre. Questo nuovoincluderà una serie di contenuti davvero spaventosi, tra cui una nuova modalità di gioco, bottini esclusivi a tema Hween, nuove esecuzioni e molto altro.L'porterà una nuova modalità davvero spettrale, Accoltellatori Spettrali, una variante a tempo limitatoa modalità Assalto . Durante l', i giocatori dovranno conquistare alcune zone per ottenere un potenziamento speciale, così da uccidere le strane creature che si nascondono in ogni angoloo scenario. Ma dovranno comunque fare attenzione, poiché se venissero uccisi, il loro potenziamento potrebbe essere rubato. I giocatori potranno personalizzare i propri eroi preferiti con molti oggetti unici a tempo limitato, ...

Eurogamer_it : Preparati allo spaventoso evento Zanne dell'Oltremondo di For Honor, giocabile da oggi al 1 novembre - yessgameit : Preparati allo spaventoso evento di For Honor®: Uccidi demoni misteriosi e ottieni bottini… - yessgameit : Preparati allo spaventoso evento di For Honor® -