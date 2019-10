Ponte Morandi | si alza il tiro delle indagini | perquisita la casa dell’ex ad Spea

Ponte Morandi - perquisiti la casa e l’ufficio dell’ex amministratore delegato di Spea Galatà : L’abitazione e l’ufficio dell’ex amministratore delegato di Spea Engineering, Antonino Galatà, indagato per il crollo del Ponte Morandi e per i presunti falsi report sui viadotti, sono state perquisite dai finanzieri. Gli investigatori si sono presentati anche a casa di altri tre manager sotto inchiesta e negli uffici della società controllata da Autostrade. È la prima volta da quando sono in corso gli accertamenti che la ...

Sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi sposi a Napoli : "Sotto le macerie per 4 ore - poi la rinascita" : Il sogno d’amore coronato dopo essere Sopravvissuti alla tragedia ed aver superato la grande paura. Eugeniu Babin e Nataliya Yelina si sono sposati sabato 12 ottobre a Napoli, mentre poco più di un anno fa si trovavano a Genova e attraversavano il Ponte Morandi in direzione Francia. Era il 14 agosto quando la loro auto venne risucchiata, cadendo dal viadotto per ottanta metri e lasciandoli prigionieri delle macerie per quattro ...

Nozze per Eugeniu e Nataliya - sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi : A Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte Morandi«È una giornata importante perché è un passo avanti che ...

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del crollo del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Genova - svelato il progetto di Boeri al posto del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco che sia luogo di attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Ponte Morandi - la terza corsia avrebbe garantito meno costi e più sicurezza. Ma ormai non si può più fare nulla : Ricordate il consorzio nazional popolare Fincantieri, Italferr (Gruppo Fs) e Impregilo, a cui nello scorso dicembre è stata affidata la progettazione e costruzione del Ponte Morandi disegnato da Renzo Piano? All’epoca, fu il commissario (e sindaco di Genova) Marco Bucci a far ingoiare un bel rospo agli italiani, decidendo l’affidamento senza gara per avviare la ricostruzione il prima possibile. Tra le manifestazioni d’interesse escluse c’era ...

Ponte Morandi - a Genova un videogioco sulla ricostruzione : scoppia la polemica : Il videogame è stato installato all'InfoPoint del Porto Antico, e i visitatori possono cimentarsi da un monitor con la ricostruzione della struttura, manovrando gru e gestendo il lavoro delle ditte. Il gruppo consiliare Chiamami Genova: "E' una mancanza di rispetto nei confronti di chi in questa strage, causata da un sistema in cui si è privilegiato il profitto alla tutela delle persone, ha perso la vita".Continua a leggere

Ponte Morandi - interrogata la prima manager Atlantia : Ieri mattina gli inquirenti hanno interrogato per la prima volta una manager di Atlantia. Si tratta di Concetta Testa, direttrice dell’Internal audit dal 2015 e membro dell’organismo di vigilanza di Atlantia e Aspi. Il pm Massimo Terrile l’ha ascoltata nel corso di un’audizione segreta. La Testa ha offerto massima collaborazione e ha consegnato ai pm la documentazione in cui si specifica come la holding avesse un ruolo generale ...

Genova - il nuovo Ponte a confronto con il Morandi : Varato a Genova il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera. Al suo posto, Salini - Impregilo con Fincantieri e Italfer realizzerà una struttura di 1067 metri composta da 18 pile ellittiche. Su questa poggerà un impalcato in acciaio e calcestruzzo che ricorderà la carena di una nave. AI lati della sede stradale 43 lampioni in onore delle vittime del crollo. Nel video il confronto in motion graphic tra la vecchia e la nuova struttura. ...

Ponte Morandi : Toninelli - ‘fiero di ciò che abbiamo fatto per Genova’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “La costruzione del nuovo Ponte di Genova prosegue come da programma. La posa del primo tratto stradale fatta oggi ne è la conferma. Il porto a luglio ha registrato un record di merci movimentate. Gli sfollati hanno tutti una nuova casa. Fiero di ciò che abbiamo fatto per Genova”. Lo scrive in un tweet l’ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, senatore del M5S.L'articolo Ponte ...

Genova - le prime impalcature del nuovo Ponte a 414 giorni dal crollo del Morandi : Sono iniziate le operazioni di costruzione del viadotto ideato dall'architetto Renzo Piano. Presenti anche il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti. GUARDA LA GALLERY

Ponte Morandi - Conte al varo del primo tratto : così Genova rinasce : Ponte Morandi, comincia oggi la ricostruzione. Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le...

Autostrade - Conte : “Procedimento in corso è per la caducazione della concessione”. Posato il primo pezzo del ‘nuovo’ Ponte Morandi : “Il procedimento in corso è per la caducazione”. Nel giorno in cui ‘nasce’ il primo pezzo del nuovo viadotto sul Polcevera, con la posa dell’impalcato sulle pile 5 e 6, il premier Giuseppe Conte parla dell’iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella ...

Ponte Morandi : Conte - da Genova grande lezione - luce e speranza per Italia intera : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Genova mi sta dando e ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero. Genova la continuiamo a portare nel cuore, io personalmente continuerò a tornare a Genova e sono ancora più determinato di prima... sino a quando avremo completato la fase di