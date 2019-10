Ponte Galeria | 46enne ai domiciliari picchia moglie | figlio e genitori

Mussolini-Rocca-Zamparelli : dopo Ponte Galeria e Caffarella altra Terra Fuochi - emergenza salute abitanti : Roma – «Sono più di due settimane ormai che, in seguito a un incendio di sterpaglie avvenuto nel tratto tra via di Vallerano e via di Castel di Leva, in tutta la zona si sprigiona dal terreno una misteriosa combustione che genera un odore acre. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. L’area, infatti, è invasa da decine di discariche, nella maggior parte delle quali sono stati inTerrati abusivamente plastica e altri rifiuti. Il sospetto è ...