Fonte : quattroruote

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Laha sottoscritto undi collaborazione strategica con la, colosso dell'immobiliare sempre più attivo nel campo della mobilità elettrica: l'intesa riguarda il design di una nuova gamma di veicoli alla spina per il marchio Hengchi.La visita propedeutica. La firma dell'segue di poche settimane la visita del presidente del gruppo, Hai Kayan, alla sede dell'azienda torinese a Cambiano, nei pressi di Torino. L'incontro con i vertici della società piemontese, capitanati dal presidente Paoloe dall'amministratore delegato Silvio Angori, ha avuto come scopo una revisione del design dei modelli già in fase di sviluppo persulla base di un precedente contratto e una discussione preliminare su progetti futuri congiunti. Progetti che ora sono stati confermati con l'strategico annunciato oggi. L'obiettivo è ...

quattroruote : #Pininfarina, accordo con la cinese #Evergrande per lo sviluppo di #auto #elettriche - dinoadduci : Pininfarina - Accordo con la cinese Evergrande per le auto elettriche - finanza24 : Pininfarina balza circa 7% su notizia accordo in Cina per sviluppo design auto elettrica -