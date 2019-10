Piera Aiello tra le cento donne più influenti al mondo La lotta alla mafia paga sempre

La strada di Piera Aiello - da donna fantasma a "influencer dell'Antimafia sana" : Piera Aiello va avanti per la sua strada. Il riconoscimento arrivato dalla Bbc, che l’ha inserita - unica italiana - nell’elenco annuale delle cento donne più influenti al mondo, l’ha “onorata e molto imbarazzata”, ma non l’ha distolta dal suo impegno. Che per lei, vedova del figlio di un boss, con cui fu costretta a fidanzarsi a quattordici anni e a sposarsi a diciotto, testimone di giustizia, oggi ...

"L'antimafia va esportata in Europa" - dice Piera Aiello - tra le 100 donne più influenti del mondo : “Vedere il mio volto assieme a quello di donne davvero eccezionali è un'emozione indescrivibile, spero di poter portare i temi della lotta alla mafia e della tutela dei collaboratori anche in Europa". a parlare è Piera Aiello, deputata del M5s e testimone di giustizia originaria di Partanna (Trapani), che iniziò a collaborare con il magistrato Paolo Borsellino, e adesso è stata riconosciuta dalla BBC tra le 100 "most powerfull women". ...

La "politica senza volto" Piera Aiello è tra le 100 donne più influenti del mondo : La "politica senza volto", costretta a fare campagna elettorale con il viso nascosto da una sciarpa poiché testimone di...

La deputata Piera Aiello fra le 100 donne fonte di ispirazione nel mondo secondo la Bbc : Un'italiana, la testimone di giustizia e deputata del M5s Piera Aiello, compare nella lista delle 100 donne indicate dalla Bbc come fonte d'ispirazione nel mondo per il 2019. Aiello viene scelta per la battaglia anti-mafia e in difesa delle collaboratrici di giustizia e dei loro figli. Nella lista anche l’attivista svedese Greta Thunberg.Continua a leggere

Tra le 100 donne più influenti al mondo della Bbc c'è la deputata 5stelle Piera Aiello : La Bbc ha pubblicato la sua lista delle 100 donne più influenti del 2019. Nell’annuale elenco figurano donne da tutto il mondo: dall’Italia, quest’anno, figura Piera Aiello, deputata 5 stelle.Aiello è la prima donna testimone di giustizia italiana. Vedova del figlio di un boss - che fu costretta a sposare quando aveva 14 anni - collaborò con Paolo Borsellino. La Bbc parla di lei come la “politica ...

Perché la deputata e testimone di giustizia Piera Aiello ha denunciato Bonafede e Salvini : "Il Servizio centrale di protezione è un sistema farlocco e così si mettono a rischio le vite dei testimoni di giustizia". A parlare è la deputata Piera Aiello (M5s), componente della commissione parlamentare Antimafia e testimone di giustizia dal 1991, che in questi giorni ha presentato una denuncia per "una grave fuga di notizie" sulla sua famiglia, nei confronti del ministro Cinquestelle della giustizia Alfonso ...