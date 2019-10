Perché i governi fanno la guerra alla crittografia di Facebook

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019)(Getty Images) I segretari di Stato e i ministri dell’interno di Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno chiesto ufficialmente adi fermare il progetto di innalzare il livello di privacy dei suoi servizi di messaggistica grazieend-to-end. Secondo questirendere le comunicazioni di oltre due miliardi di persone criptate e sicure da occhi e orecchi indiscreti minerebbe seriamente la possibilità per le forze dell’ordine di fermare criminali come pedofili e terroristi. Benché riconoscano l’importanza di garantire la privacy dei cittadini anche grazie, nella lettera indirizzata a Mark Zuckerberg denunciano come una maggior tutela “nel mondo virtuale” non dovrebbe andare a discapito della tutela nel “mondo fisico”. “Le aziende – continua la lettera – non dovrebbero progettare i loro sistemi in modo tale da ...

claudiamedd : Cambiano i governi e così le priorità. Voluto da @matteorenzi nel 2014 @raffcantone oggi lascia l’anticorruzione pe… - celuschi : RT @intuslegens: #Renzi non vuole mandare gli italiani in pensione all'età giusta perché costa venti miliardi in tre anni. È la stessa cif… - teocorbe : RT @giudiiiiiiiii: Le p. Iva sentitamente ringraziano commosse.. come al solito la categoria da sempre martoriata dai governi liberisti di… -