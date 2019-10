Perché alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi

Perché i governi fanno la guerra alla crittografia di Facebook : crittografia (Getty Images) I segretari di Stato e i ministri dell’interno di Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno chiesto ufficialmente a Facebook di fermare il progetto di innalzare il livello di privacy dei suoi servizi di messaggistica grazie alla crittografia end-to-end. Secondo questi governi rendere le comunicazioni di oltre due miliardi di persone criptate e sicure da occhi e orecchi indiscreti minerebbe seriamente la possibilità ...

Vittorio Feltri sulla manovra - attacco totale alla politica : "Ecco Perché l'Italia non cresce mai" : "Molti commentatori si lagnano perché la manovra del governo esclude la crescita, ma è sempre stato così". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dice una semplice verità sulla legge di bilancio. "Quando l'Italia progrediva non era per merito della politica bensì nonostante

MotoGp – Valentino Rossi tra obiettivi e lavoro sodo - il Dottore sincero : “Zarco alla Honda? Un peccato perchè…” : Valentino Rossi non perde le speranze dopo una serie difficile di gare: le parole del Dottore nel giovedì pre-gara di Motegi I piloti della MotoGp sono arrivati a Motegi, dove domenica si correrà il Gp del Giappone, prima gara del trittico asiatico. La Yamaha arriva in terra giapponese motivata ma a caccia di miglioramenti che possano permettere ai piloti di essere più competitivi. AFP/LaPresse In particolar modo Valentino Rossi ha bisogno ...

Perché la promessa ecologica rossogialla è di un verde sbiadito : Roma. Al prossimo venerdì di sciopero climatico i giovani italiani avranno validi motivi per protestare contro il governo Pd-M5s che aveva promesso una “svolta verde” da cominciare con la legge di Bilancio. La promessa è delusa. Per “promuovere una maggiore sostenibilità ambientale” il Documento pro

"A Londra mio figlio era 'senza speranze' - ora è in cura a Roma. Perché dovrei cedere alla legge?" : “L’ho avuto dopo 280 giorni di gravidanza e 30 ore di travaglio tra i dolori più atroci, con le contrazioni che si ripetevano ogni 4 minuti e ne duravano due. E ora per quale ragione dovrei rispettare il volere di altre persone e cedere a una legge che non tiene conto dei nostri desideri”. Se lo chiede ad alta voce, Ylenia, parlando con il Corriere della sera. La donna, di Olbia, ha dato alla luce il figlio Antonio ...

Carabinieri multano un uomo per 250 euro e gli tolgono 5 punti dalla patente perchè era al telefono in bici! : Una sanzione che farà molto discutere quella inflitta a un uomo che era in giro nel centro di Cosenza con una bici. L’uomo ha dovuto rispondere al cellulare perchè era una telefonata attesa e molto importante di lavoro. Una pattuglia di Carabinieri ha fermato l’uomo e, dopo aver chiesto i documenti di riconoscimento, lo ha sanzionato con una multa pecuniaria di 250 euro e inoltre, fatto molto strano, gli ha tolto 5 punti ...

Turchia - Perché il blocco alla vendita delle armi non è un vero blocco : Si è fatto sentire in questi giorni il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a proposito della tremenda offensiva della Turchia di Erdogan contro i curdi. Ha definito un “ricatto inaccettabile” la minaccia del presidente turco di inviare in Europa 3,6 milioni di profughi siriani, mentre ha condannato l’azione militare che “rischia di compromettere la lotta al terrorismo”. Parole, a cui nelle ultime ore sono seguiti anche fatti. L’Italia è tra i ...

Juventus - Buffon allo scoperto : “Ecco perchè sono tornato alla Juve” : Gigi Buffon, intervistato in occasione del premio Goodwill Ambassador, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla nuova avventura in bianconero e sui motivi che l’hanno spinto ad accettare il ritorno alla Juventus. Il portiere ha ammesso: ““La possibilità di vincere la Champions League ha pesato tanto. Diciamo che per il 51% ha pesato […] L'articolo Juventus, Buffon allo scoperto: “Ecco ...

Sondaggi - Perché votare ancora M5s? Per 3 elettori su 4 le ragioni restano il cambiamento della politica e la lotta alla corruzione : Per quasi 3 elettori del M5s su 4 la scelta di votare i Cinquestelle restano la necessità di cambiamento nella politica e la battaglia contro la corruzione. Emerge da un Sondaggio di Demopolis condotto in occasione della celebrazione dei dieci anni del Movimento. Tra le altre motivazioni che continuano a essere maggioritarie tra chi vota i grillini ci sono la situazione economica insoddisfacente, l’impegno contro le disuguaglianze e il ...

Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Un buon venerdì - Bottas primo perchè favorito dalla scia” : Lewis Hamilton sorride, e ne ha ben donde, al termine del venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo, sempre più vicino al sesto titolo della sua carriera, ha concluso al secondo posto la FP2 dando la sensazione di avere tra le mani una Mercedes nuovamente di primissimo livello. L’inglese spiega al termine delle prove libere come si stia comportando la sua W10. “Su questa pista c’è sempre modo di ...

Tolentino - senza abiti semina il panico con un fucile Perché 'oppresso dalla tecnologia' : Primo Romagnoli, 53 enne marchigiano, non voleva fare del male a nessuno: ce l'ha a morte con la "tecnologia perversa" dei nostri tempi, computer e telefonini che opprimono e annebbiano la mente. Lo ha spiegato ieri, giovedì 10 ottobre, in un'aula del tribunale di Macerata nel corso dell'udienza di convalida del fermo dopo i fatti di cui si è reso protagonista. Lunedì scorso aveva seminato il panico a Tolentino, borgo abitualmente tranquillo in ...

Milan - ecco Perché Gazidis ha detto che "abbiamo salvato la squadra dalla Serie D" : Durante la presentazione del nuovo allenatore del Milan Stefano Pioli avvenuta ieri, 9 ottobre, tra i dirigenti non sono stati solo Boban e Maldini ad aver preso la scena. L'ad sudafricano dei rossoneri Ivan Gazidis, quando inaugurò la conferenza stampa, aveva voluto parlare della situazione attuale

Lecco - cacciato dalla squadra di calcio a 8 anni Perché ritenuto troppo scarso : Un bambino nato nel 2011 è stato allontanato dai "pulcini" perché ritenuto dai tecnici non abbastanza dotato. L'ira dei genitori: "È un gesto scandaloso: non gliel'hanno nemmeno detto in faccia e lui l'ha capito da solo, non è stupido". Emarginato dalla sua squadra di calcio perché considerato troppo scarso, a soli otto anni. È accaduto a Lecco e a riferire la sua frustrazione alla famiglia è stato direttamente il piccolo: "Papà, ho già capito ...

Perché Tim Cook deve stare molto attento alla trappola cinese : Quando Apple era guidata da Steve Jobs il suo “uomo che fa funzionare le cose” era Tim Cook. E una delle capacità-chiave del manager responsabile delle “worldwide operations” era di occuparsi della filiera produttiva: fornitori, pezzi, assemblaggio, logistica, distribuzione. Un lavoro che Cook ha saputo fare molto bene, costruendo a partire dal 1998 una rete di relazioni planetaria notevolissima, soprattutto in Cina. Poco ...