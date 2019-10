Per il CEO di Huawei non ci sono dubbi | il 6G arriverà fra almeno 10 anni

Roma - la prof assunta da liceo lasciata a casa dopo due settimane : “Io licenziata Perché transessuale” : assunta il 23 settembre, licenziata il 14 ottobre. Ufficialmente per motivi didattici, ma secondo Giovanna Cristina Vivinetto, 25 anni, il motivo sarebbe il suo essere transessuale. A denunciare il fatto è la stessa insegnante che fino a qualche giorno fa era in cattedra al liceo scientifico paritario Kennedy di Roma. Laureata in filologia all’Università La Sapienza, scrittrice, poetessa, vincitrice del premio “Viareggio”, Giovanna Cristina ...

Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà oggi Per decidere se confermare o no Thierry Bolloré come CEO della società : Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà oggi per decidere se confermare o meno Thierry Bolloré come CEO della società. della sostituzione di Bolloré – che è stato eletto lo scorso gennaio per sostituire Carlos Ghosn, di cui era il

Monza - Per evitare i ritardi nel liceo si entra con il badge. E sui monitor si potranno vedere i programmi della giornata : A scuola come in azienda con il badge. A introdurre questa novità è il liceo Frisi di Monza che per combattere i ritardi ha deciso di monitorare gli ingressi degli studenti. Badge alla mano gli oltre 1300 ragazzi che frequentano l’istituto – divisi in sede centrale e succursale “Mantegazza” – ogni mattina registrano la propria presenza passando la scheda sui tre totem presenti nell’atrio della scuola. Ogni studente ha la sua tessera, ...

Trento - al liceo una classe con 23 bocciati. Il preside : “È una scommessa. E puntiamo anche sulla loro crescita Personale” : La chiamano la classe dei bocciati ma al preside del liceo delle scienze umane “Rosmini” di Trento, Stefano Kirchner, non piace questa definizione. Di fatto 23 ragazzi ripetenti hanno iniziato l’anno in classe tutti insieme. Il dirigente che per primo ha voluto questo progetto pilota la chiama una “scommessa” ma ci sono tutti i presupposti perché questa sperimentazione possa essere presto adottata anche in altre scuole se dovesse andare nel ...

Test di ingresso a medicina ‘addio’ con il liceo biomedico : da Reggio Calabria la sPerimentazione diventata indirizzo nazionale : Si chiama “Curvatura biomedica“ e non è altro che la sperimentazione del “liceo biomedico“, che permette agli studenti di arrivare alle selezioni universitarie del Test di ingresso di medicina con una marcia in più. Anzi, due. La curvatura biomedica, che è stato promossa all’unisono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ordine dei Medici, con l’anno scolastico 2019/2010 arriva ...

Il ceo di Apple Cook torna a Firenze Per l’Osservatorio Permanente giovani-editori : Sarà l’ad del colosso californiano l’ospite con cui Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio permanente giovani-editori, inaugurerà il 3 ottobre la ventesima edizione del progetto «Il Quotidiano in Classe»: un'iniziativa di media literacy, scrive l’Osservatorio, per «elevare il pensiero critico dei giovani»

Rifiuti - Omceo Roma : “Si rischia l’emergenza sanitaria - non c’è tempo da Perdere” : “A Roma si rischia emergenza sanitaria per i Rifiuti“. E’ l’allarme lanciato da Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, presidente e vice presidente dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Roma. “Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d’Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Novak Djokovic suPera in due set un coriaceo Soeda e accede ai quarti di finale : Continua l’avventura giapponese del n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP di Tennis a Tokyo il padrone di casa Go Soeda (n.133 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 36 minuti di partita, conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra l’altro nipponico Yoshihito Nishioka (n.77 del ranking) e il francese Lucas Pouille (n.24 del ...

"Hanno bevuto birra e 42 compresse di un oppiaceo". Indagato il farmacista Per la morte dei due fratelli : Hanno bevuto birra e ingerito 42 compresse di un analgesico potentissimo a base di ossicodone, un oppiaceo che ha effetti simili a quelli della morfina. I due fratelli Dries e Robbe De Ceuster, di 27 e 20 anni, si sono addormentati e sono morti poco dopo. Ora il padre, un imprenditore che lavora nel settore del riciclo di rifiuti dovrà aspettare che venga effettuata l’autopsia. Ma intanto si cerca di capire che cosa possa essere ...

Capybara Games : lo studio di Below Perde il suo CEO e co-fondatore : Nathan Vella, CEO, co-fondatore e presidente dello studio indipendente canadese Capybara Games, ha annunciato la sua partenza dallo studio sul suo account Twitter ufficiale. Vella Ha aiutato a fondare lo studio 16 anni fa ed è noto per lo sviluppo di Superbrothers: Sword & Sworcery EP del 2011 e Super Time Force nel 2014.In alcuni tweet aggiuntivi, Vella ha dichiarato che "Capy è in una posizione fantastica in questi giorni - sono certo che ...

SuPerbike - durissimo attacco di Domenicali a Bautista : il CEO Ducati smaschera lo spagnolo [FOTO] : Il CEO Ducati ha lanciato una frecciata velenosa all’indirizzo di Bautista dopo la sua decisione di trasferirsi alla Honda Claudio Domenicali non ha preso benissimo l’addio di Alvaro Bautista che, dopo una sola stagione, ha scelto di lasciare la Ducati in Superbike per trasferirsi alla Honda. Matteo CAVADINI Un boccone troppo amaro da mandare giù, così il CEO del team di Borgo Panigale si è sfogato sui social, pungendo lo ...

Sigarette elettroniche - si dimette il ceo di Juul : la start-up Usa travolta dalle polemiche dopo la morte di 8 Persone : Si è dimesso il numero uno di Juul, start up di Sigarette elettroniche statunitensi, Kevin Burn. Il veterano dell’industria del tabacco è stato infatti travolto dalle polemiche per i danni delle e-cig, il cui uso viene collegato a una malattia polmonare che negli Usa ha già causato otto morti. “Una vera epidemia“, denunciano le autorità statunitensi. La stessa azienda è già nel mirino delle procure americane: la federale della ...

Ravenna - scrissero “il preside è gay” sul muro del liceo : frase coPerta da un'oPera arcobaleno : La frase è stata coperta da un'opera dello street artist Urka, una matita con la scritta "La più grande cosa che potrai mai imparare, è amare e lasciarti amare".Continua a leggere