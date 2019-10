Per Boris Johnson la Brexit è solo uno strumento di potere

Boris Johnson scommette sulla Brexit Per guadagnare popolarità : Il primo ministro vuole tornare alle urne sperando di incassare l’accordo all’uscita dalla Ue e inaugurare quello che spera possa essere un lungo regno personale. Ma ancora non c’è niente di scontato. Leggi

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità Per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Brexit - ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson : “Mancano le basi Per concludere un accordo” : Dopo la fredda risposta della Commissione europea alla nuova, e ultima, proposta del governo di Boris Johnson per giungere a un accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit, anche da parte dei negoziatori di Bruxelles arriva la notizia che, al termine della riunione tra gli ambasciatori dei 27 (Coreper) e il capo negoziatore, Michel Barnier, gli Stati membri hanno “concordato che le proposte del Regno Unito non forniscono le basi per ...

Boris Johnson non stringe la mano a due Persone nere - accusato di razzismo : il video : Boris Johnson accusato di razzismo. Al termine del convegno annuale del Partito conservatore, il primo ministro è sceso dal palco e ha stretto la mano sulo alle persone con la pelle bianca, evitando di farlo con due sostenitori con la pelle nera. Recentemente Johnson è stato criticato per frasi razziste pronunciate in passato e per il tentativo, secondo le opposizioni, di voler coprire atti discriminatori all’interno del Conservative ...

Tutto quello che si deve saPere sul passaggio della cometa interstellare Borisov : (immagine: Gemini Observatory/Ndf/Aura)Borisov, il visitatore che arriva dall’ignoto spazio profondo, il 7 dicembre sarà più vicino al Sole che mai. Poi, la cometa interstellare proseguirà la sua traiettoria iperbolica per tornare fuori dal Sistema solare. È la prima cometa interstellare e il secondo oggetto extra-solare che siamo stati in grado di riconoscere, dopo l’esoasteroide dalla forma di sigaro e dal nome hawaiano 1I/‘Oumuamua, e perciò ...

L'ultima offerta. Boris Johnson propone Per l'Irlanda del Nord in Ue fino al 2025 : “Due confini per 4 anni” per l’Irlanda del Nord: è questo il senso della proposta di Boris Johnson, estensivamente anticipata dal Telegraph, per un accordo con l’Ue sulla Brexit come alternativa al backstop. In accordo con il Partito Unionista Democratico (DUP) l’Irlanda del Nord resterebbe così nel mercato unico europeo fino al 2025 per prodotti agroalimentari e manufatti.Nel dettaglio, ...

Astronomia : scoPerta storica - c’è gas sulla cometa interstellare 2I/Borisov : Sono state rilevate molecole di gas su 2I/Borisov, la cometa dalla provenienza interstellare scoperta lo scorso agosto: lo studio, condotto da un team della Queen’s University di Belfast, rappresenta una scoperta storica – spiega Global Science – in quanto si tratta della prima volta che gli astronomi sono stati in grado di individuare questi composti in un oggetto interstellare. Circa dodici giorni dopo la scoperta, il telescopio ...

Tempesta d’amore - casting news : Florian Frowein torna nei panni di TIM DEGEN - il figlio Perduto di Christoph e gemello di Boris!! : Il ritorno di volti noti a Tempesta d’amore non è certo una novità. Che un attore rientri in scena con un personaggio del tutto diverso è però decisamente meno abituale! È esattamente quello che accadrà verso la fine della quindicesima stagione della soap, ormai giunta ai titoli di coda in Germania. Il protagonista della prossima annata di Sturm der Liebe sarà infatti un viso decisamente noto… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, ...

Sì - c’è un oggetto interstellare a spasso Per il nostro Sistema solare e si chiama 2I/Borisov : La prima immagine della prima cometa interstellare. La cometa è il centro bianco e luminoso (foto: Gemini Observatory/Nsf/Aura) Non ci sono più dubbi. La cometa C/2019 Q4 (Borisov), affacciatasi nei nostri cieli di agosto all’interno del Sistema solare – e attualmente vicina alla posizione apparente del Sole – è “in maniera inequivocabile” un oggetto interstellare, ovvero proveniente dall’esterno del Sistema solare. E per la ...

Brexit - schiaffo a Boris Johnson : Per la Corte Suprema lo stop al Parlamento è illegale : L'atteso verdetto della Corte Suprema britannica è arrivato ed è uno schiaffo a Boris Johnson: i giudici supremi hanno dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation)...

RapPer slowthai sul palco con “testa mozzata” di Boris Johnson : L'articolo Rapper slowthai sul palco con “testa mozzata” di Boris Johnson proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Brexit - ultimatum Ue a Boris Johnson : 12 giorni Per il piano o è tutto finito : ultimatum della Ue a Boris Johnson sulla Brexit: il premier britannico ha 12 giorni di tempo, cioè fino alla fine di settembre, per presentare una proposta scritta, altrimenti «è...

Boris vola nei sondaggi Perdendo i pezzi - via pure Rudd : Intrappolato in Parlamento dalla legge anti-no deal, minacciato di andare addirittura in galera se non la rispetterà e azzoppato dalla spaccatura con i moderati Tory sancita in ultimo dall’addio al governo e al partito dell’influente ministra Amber Rudd, Boris Johnson si aggrappa ormai a un solo obiettivo, le elezioni anticipate. E all’incoraggiamento di quei sondaggi che, in parte, continuano a sorridergli: con ...

La Camera dei Lord ha approvato una legge Per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un