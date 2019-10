Pensioni 2019 | rinuncia detrazione e aliquota maggiore | domanda e istruzioni Inps

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 17 ottobre 2019): novità sullaCome noto, così come i lavoratori subordinati, anche i pensionati sono soggetti mensilmente all’applicazione dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sui redditi percepiti. Si tratta di un’imposta indiretta che colpisce anche le prestazioni previdenziali. Si articola a scaglioni di reddito ed è progressiva. In pratica, l’Irpef aumenta all’aumentare del reddito e a ciascun range reddituale corrisponde unaben precisa. Unica eccezione per cui non si paga l’Irpef è la cd. “no tax area”: è una fascia reddituale alla quale appartengono i pensionati titolari di assegni molto bassi che non superano una determinata soglia di reddito. Quindi, per non incidere ulteriormente in maniera negativa sull’economia di tali pensionati, costretti a vivere a volte con una pensione inferiore ai 500 ...

La7tv : #omnibus @StefanoFassina contro @marattin su #quota100: 'Non deve essere abolita, farei anche io le barricate in Pa… - FratellidItaIia : Manovra. de Bertoldi: Misure liberticide, nessuna crescita e 50 centesimi di aumento per le pensioni… - fattoquotidiano : Pensioni, il renziano Marattin: “Italia Viva propone l’abolizione totale di quota 100”. La ministra Catalfo: “Non s… -