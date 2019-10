Pd | oggi alle 15 Zingaretti presenta evento Bologna

Poliziotti uccisi a Trieste - oggi 16 ottobre i funerali in diretta su Rai1 dalle ore 11 : 20 : oggi, mercoledì 16 ottobre, nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste, si svolgeranno dalle ore 11:30 i funerali dei due agenti uccisi il 4 ottobre scorso all'interno della questura di Trieste. Nella giornata di ieri, martedì 15 ottobre, sono state oltre mille le persone che hanno partecipato, commosse, alla camera ardente dei due agenti. Pierluigi Rotta e Matteo Demenego (questi i loro nomi) avevano rispettivamente 34 e 31 anni. La ...

Pioggia in Liguria - cessata l'allerta. Allagamenti - frane e disagi : il bilancio dei danni. Treni - dopo il caos la situazione migliora : Mattinata di caos sulla linea ferroviaria tra Voltri e Cogoleto. Nel pomeriggio problemi anche sulla linea Genova-La Spezia

Pioggia in Liguria : allagamenti - frane e caos treni. Allerta arancione prolungata fino alle 18. Madre e bimbo isolati a Vesima : Ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni sulla linea ferroviaria tra Voltri e Cogoleto. Situazione critica anche ad Arenzano: voragine sull'asfalto in via Manni

Maltempo Lombardia - forte pioggia a Milano : mezzi pubblici rallentati in superficie : Traffico rallentato a Milano a causa del Maltempo. I disagi coinvolgono anche le linee dei trasporti pubblici in superficie: “Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza su queste linee che stanno viaggiando con rallentamenti dovuti al traffico e al Maltempo: 9, 39, 56, 86, 94, 327, 701, 702, 727, 728, 729, 901, 902“, si legge in un tweet di Atm, Azienda trasporti milanesi. L'articolo Maltempo Lombardia, forte pioggia a ...

Manovra : non ci sarà Cdm oggi - domani alle 21 : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il Cdm chiamato ad approvare la Manovra e il dl fiscale non si terrà questa sera, come da attese, ma è previsto domani per le ore 21.L'articolo Manovra: non ci sarà Cdm oggi, domani alle 21 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Allerta meteo in Toscana per martedì 15 - pioggia e temporali : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'Allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali che sarà valida dalle 11 alle 22 di martedì 15 ottobre e riguarderà prevalentemente la costa tirrenica e la Maremma (LE PREVISIONI meteo IN Toscana). Il maltempo arriverà a causa di una perturbazione atlantica che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso est e non solo, raggiungendo pure la Liguria, ...

Le Allerte Meteo per oggi e Martedì 15 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In arrivo la 5° perturbazione del mese di Ottobre i vari centri funzionali decentrati hanno emesso le seguenti Allerte Meteo. Allerta Meteo Liguria valida dal 14/15 Ottobre 2019 Allerta Meteo Arancione per Rischio Idrogeologico/Idraulica per piogge diffuse/temporali Livelli di Allerta Regione Liguria Nel corso della giornata odierna è previsto un peggioramento delle ...

Chef Rubio e la tragedia di Foggia - parole fuori luogo : "Tutti vittime dello Stato". Travolto dalle critiche : Ancora polemiche per Chef Rubio, che sabato mattina ha twittato sulla tragedia di Foggia dove un uomo, una guardia penitenziaria, ha ucciso moglie e due figlie per poi suicidarsi. "Vergogna politici", scrive lo Chef e conduttore, parlando di "guardie penitenziarie e detenuti" che "sono vittime di un

Manovra - dalle vincite alle bibite zuccherate : pioggia di micro tasse. Bloccato il balzello sulle ricariche del cellulare : Un lunghissimo vertice, durato quasi dieci ore, al ministero dell'Economia, non è bastato per trovare le coperture che mancano per completare la Manovra. Il tempo ora stringe....

Napoli - oggi ultimo allenamento - poi weekend libero : Sarà un weekend libero da impegni calcistici e anche dagli allenamenti quello che aspetta i giocatori del Napoli che non sono impegnati nelle nazionali. oggi ultimo giorno di allenamento, poi sarà il momento del riposo. Ieri a Castel Volturno si è svolto l’addestramento tecnico-tattico, poi la partitella e il lavoro aerobico. oggi la sessione finale, con allenamento mattutino. Il gruppo si ritroverà lunedì pomeriggio per preparare la partita ...

Milan - la presentazione di Pioli ci sarà oggi alle 13 : Come è ormai noto, Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore del Milan. Manca ancora l’ufficialità, ma ormai le parti sono d’accordo e già oggi pomeriggio – alle 15.30 – il tecnico emiliano dirigerà il suo primo allenamento con la squadra. Anche la presentazione di Pioli dovrebbe avvenire nella giornata odierna. La sua presentazione ufficiale alla stampa avverrà alle ore 13. L'articolo Milan, la presentazione di Pioli ci ...

GIAMPAOLO ESONERATO - oggi NUOVO ALLENATORE MILAN/ Pioli il sostituto - si chiude : ALLENATORE MILAN, Pioli in pole davanti a Spalletti. La disamina di Compagnoni su GIAMPAOLO: "Boban non gli ha mai dato fiducia"

Panchina Genoa - annullato l’allenamento di oggi : Andreazzoli in bilico - spunta un nuovo nome : Panchina Genoa – Il Genoa sta ancora riflettendo sul futuro di Aurelio Andreazzoli. Dopo i segnali di distensione ravvisati nella serata di ieri, anche per la mancanza di alternative concrete, è stato annullato l’allenamento che era previsto oggi nel quartier generale di Pegli per la ripresa dopo due giorni di sosta. La permanenza di Andreazzoli sulla Panchina rossoblu è sempre più in dubbio. Nel pomeriggio è previsto un ...

Milan - ultimo tentativo per Spalletti : oggi ultimo incontro tra il tecnico e l’Inter : Nonostante non ne sia ancora stato ufficializzato l’esonero, l’avventura di Marco Giampaolo in rossonero è ormai giunta al capolinea. La fine del rapporto che lega l’allenatore abruzzese al Milan verrà annunciata – presumibilmente – quest’oggi dalla società rossonera. Il sostituto di Giampaolo dovrebbe essere Stefano Pioli, dopo che il Milan ha fatto un tentativo per portare Luciano Spalletti sulla propria ...