Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “anza con M5s per mia? Se ci si mette a sedere e ci si confronta sui programmi, in caso di convergenza, si può pensare a un’anza. Se non c’è convergenza, amici come prima e ci si rispetta da avversariprossime elezioni”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Regione, Stefano, che puntualizza: ” Se il Pd non mi riproponesse come candidato, io non mi correrei da solo. Non scherziamo. Secondo me, il problema è che diciamo troppe parole. Sono i fatti che contano, non le parole che spendiamo anche troppo con un teatrino della politica che non mi fa nemmeno sorridere, peraltro”. Il politico dem spiega: “Il Pd e l’anza di sinistra che governa la Regionemi hanno chiesto di ricandidarmi. Con ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Pd, Bonaccini: “Alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile, altrimenti… - fattoquotidiano : Pd, Bonaccini: “Alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile, altrimen… - erregi69 : Pd, Bonaccini: “Alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile, altrimen… -