Paura nei cieli italiani | atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli

La figlia di Fabrizio Piscitelli - ultrà della Lazio ucciso : "Nei giorni dopo la sua morte ho avuto Paura" : “Ci eravamo scambiati dei messaggi poco prima che l’uccidessero, nessuno di noi pensava a qualcosa del genere. Ma nei giorni dopo la sua morte ho avuto paura”.Sono queste le parole di Ginevra, figlia di Fabrizio, ultrà della Lazio ucciso a Roma lo scorso agosto in circostanze ancora da chiarire e più noto con il soprannome di Diabolik. La ragazza è stata intervistata a Non è l’Arena su La7, ...

Non ho Paura di invecchiare. Monica Bellucci è splendida nei suoi 55 anni : Trent’anni di carriera e la consapevolezza di essere una fra le donne italiane più amate al mondo. Attrice e modella, ma anche moglie e madre, il 30 settembre Monica Bellucci ha spento ben 55 candeline, ma conserva ancora il suo fascino di icona del cinema di oggi. E rileva tutta se stessa in una recente intervista che ha rilasciato a Io Donna, proprio in vista del suo compleanno.\\"Dopo i 50 una donna può ancora divertirsi. Non so se ho ...

Improvviso boato nei cieli - Paura tra Venezia e Treviso : forse boom sonico : Tantissime le segnalazioni sui social da parte dei residenti che hanno udito benissimo il fragore e si sono allarmate temendo fosse accaduto qualcosa di brutto come una esplosione. In realtà non si registrano conseguenze di alcun tipo: molto probabilmente si tratta di una caccia militare che ha superato la barriera del suono.Continua a leggere

Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio : ultraleggero precipita vicino l’aeroclub : Paura nei pressi dell’Aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio. Un ultraleggero, con solo una persona a bordo, è precipitato alle 10,15 di questa mattina nei pressi dell’aeroclub accanto all’ aeroporto di Bergamo. Sul posto stanno intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del pilota. L'articolo Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio: ultraleggero precipita vicino ...

Paura nei cieli di Roma : due caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

Governo : don Cosimo Scordato - 'Salvini ha alimentato Paura nei confronti dei migranti' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "A Salvini bisogna riconoscere una grande capacità comunicativa. E' entrato in contatto col popolo ma con i suoi discorsi ha alimentato un sentimento di paura nei confronti dei migranti, atteggiamenti razzisti, nazionalismi. Sono sollevato dal fatto che non faccia più p

La notte di Paura nei luoghi devastati dal terremoto : paura nelle zone dell'Italia centrale colpite dai devastanti terremoti del 2016 e del 2017 per una scossa di magnitudo 4,1 che non ha causato danni. Poco dopo le 2 di notte, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma a una profondità di 8 km con epicentro a 4 km da Norcia, in provincia di Perugia, a 13 km da Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e 14 da Accumoli, vicino a Rieti. Il sisma ...