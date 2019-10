Patrick Day non ce l' ha fatta | aveva solo 27 anni | boxe in lutto

Boxe - è morto Patrick Day : il pugile era in coma dopo un incontro dei superwelter : Non ce l’ha fatta Patrick Day: il pugile, in coma dopo l’incontro nella categoria superwelter alla Winstrust Arena di Chicago contro Charles Conwell, è morto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Day era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale ed aveva subito nelle ore successive un intervento chirurgico al cervello, ma poi è spirato. L’atleta, che aveva appena 27 anni, si trovava in uno stato di incoscienza già sul ...

Morto Patrick Day dopo il ko. Il pugile americano aveva 27 anni : Patrick Day non ce l'ha fatta. Il superwelter 27enne è Morto per una «traumatica lesione cerebrale» quattro giorni dopo il ko subito a Chicago, durante il match con Charles Conwell. Lo ha comunicato il promoter di Day, Lou DiBella, in una nota. Patrick Day, cosa è successo sul ring Nel corso del combattimento del 12 ottobre alla Wintrust Arena, Day (17-4-1) aveva subito tre knock down alla 6a, 8a e 10a ripresa, ...

È morto a 27 anni il pugile Patrick Day : era in coma da sabato dopo essere stato messo al tappeto in un incontro : Mercoledì è morto il pugile statunitense Patrick Day. Aveva 27 anni ed era in coma da sabato notte, quando era stato messo a tappeto dal suo avversario Charles Conwell in un incontro di pesi superwelter alla Wintrust Arena di Chicago,

Boxe – Patrick Day è morto : il pugile si è spento alcuni giorni dopo il violento ko subito nel match contro Conwell : Patrick Day è morto dopo diversi giorni di coma: il pugile si è spento in seguito alla lesione cerebrale subita dopo il ko nel match contro Charles Conwell Il mondo della Boxe piange la scomparsa di Patrick Day. Il pugile americano si è spento nelle ultime ore dopo aver lottato fra la vita e la morte per diversi giorni. Day era ricoverato in ospedale a Chicago in stato di coma, dovuto ad una grave lesione cerebrale derivata dal violento ko ...

Boxe - il pugile Patrick Day è morto : era in coma da tre giorni dopo un ko sul ring : Il 27enne era stato operato al cervello dopo essere stato messo k.o. alla decima ripresa da Conwell sabato alla Wintrust Arena di Chicago. Purtroppo non si è mai ripreso. A rendere nota la notizia del decesso, nella notte, è stato il suo promoter, Lou DiBella: "Grazie per le vostre preghiere".Continua a leggere

Boxe - Patrick Day lotta tra la vita e la morte dopo ko con Conwell : Patrick Day è abituato a combattere, ma questa volta non c'è in palio un particolare titolo o una cintura, ma la vita. Il pugile americano 27enne sta lottando tra la vita e la morte, dopo il violento ko incassato nell'ultimo incontro con il connazionale Charles Conwell. Quest'ultimo sui social ha dedicato messaggi d'incoraggiamento per l'avversario che si trova in stato di coma, in condizioni critiche, dopo essere stato sottoposto ad un ...

Boxe – Il ko è violentissimo : il pugile Patrick Day finisce in coma [VIDEO] : Violento ko subito dal pugile Patrick Day nel corso del match contro Charles Conwell: il pugile finisce in coma in condizioni critiche Il mondo della Boxe prega per Patrick Day. Il pugile americano è attualmente ricoverato in coma a causa del ko subito durante il match contro Charles Conwell. Day ha subito una lesione traumatica ed è stato operato al cervello sabato sera, dopo essere stato trasportato in ospedale a Chicago privo di ...