Patané | Roma Capitale rinvii delibera liquidazione Roma Metropolitane

(Di giovedì 17 ottobre 2019)– “Chiedo agli assessori capitolini Gianni Lemmetti e Pietro Calabrese di riportare in Consiglio comunale la richiesta della Commissione da me presieduta di rinviare di qualche giorno lasulla messa indella Società”: lo ha dichiarato Eugenio, Presidente della Commissione Mobilità e Lavori Pubblici del Consiglio regionale del Lazio, nel corso dell’audizione di questa mattina alla Pisana sul tema della messa indella società. “E’ assolutamente necessario differire la votazione dellain Assemblea Capitolina – ha proseguito– per avere il tempo di produrre dei documenti utili alla messa in sicurezza della continuità giuridica e amministrativa delle opere che sono in essere. Inoltre, abbiamo il dovere di verificare se si possono attuare dei piani di riorganizzazione che per ...

