Paris Games Week 2019 | Sony non terrà nessuna conferenza | ma Death Stranding | Marvel' s

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019)ha in programma laper questo mese. L'evento parigino sidal 30 ottobre fino al 3 novembre.Con l'avvicinarsi della manifestazione francese, la compagnia ha deciso di svelare i suoi piani attraverso il sito ufficiale.Apprendiamo, dunque, cheavrà uno stand con video e demo per i giochi di imminente uscita e che, attraverso l'app PlayStation Experience per mobile, i fan potranno prenotare un posto per accedere alla demo di's Avengers (dal 28 ottobre) e ai tornei eSport.Leggi altro...