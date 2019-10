Paolo Bonolis | Quando è nato mio figlio | non ho saputo rinunciare alle mie esigenze

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Padre di cinque figli,non nasconde la sofferenza provata per la lontananza forzata dal primogenito Stefano che solo qualche giorno fa si è sposato riunendo tutta la famiglia a New York. Il conduttore Mediaset, oggi sposato con Sonia Bruganelli, ha avuto il primodalla psicologa americana Diane Zoeller, madre anche della secondogenita Martina. Il rapporto con la prima moglie, però, non è stato felice e la separazione da quest’ultima portòa lasciare l’America per trasferirsi in Italia perdendo, così, anche il rapporto con i bambini. La lontananza da Stefano e Martina fece particolarmente soffrire il volto di Canale 5 che, nel suo libro “Perché parlavo da solo”, racconta il dolore per il distacco dai ragazzi. “(Stefano, ndr) non ero ancora abbastanza appagato dalla vita e non homie– ha confidato- . Per ...

Notiziedi_it : Paolo Bonolis si racconta: “Per mio figlio ho sofferto tanto, ma ora sono felice” - Beauttttttt : RT @mygprinvcess: min yoongi as paolo bonolis -“cosa cazzarola sta facendo?” -ti smontano con una frase -