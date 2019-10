Pancake senza uova | la ricetta di un dolce light ma sempre gustoso

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ladeiè consigliata per le persone che hanno voglia di dolci ma non vogliono rinunciare alla linea. Ipossono essere serviti per fare una colazione o merenda in modo sano e. È possibile farcirli a piacimento o lasciarli semplici, aggiungendo qualche goccia di esdi limone o arancia, bacello di vaniglia o addirittura la farina di cocco, cacao amaro, spezie varie nell'impasto. L'impasto deideve risultare liscio egrumi e soprattutto liquido, nel caso non vi sembra liquido aggiungete un altro poco di latte. Per avere deis rotondi e perfetti occorre un cucchiaio. Con lo stesso impasto si possono preparare anche delle crêpes....