Panathinaikos-Milano in tv oggi | Eurolega basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

DIRETTA Panathinaikos-Olimpia Milano - LIVE Eurolega basket : orario - tv - streaming e programma : Questa sera, ore 20.45, l’Ax Armani Exchange Olimpia Milano sarà impegnata nel terzo turno di Eurolega 2019-2020, la massima competizione europea. La squadra di coach Ettore Messina dovrà affrontare la difficile trasferta di Atene dove ad attenderla c’è il Panathinaikos. Una partita già molto importante nell’economia della stagione, anche perché le due formazioni almeno sulla carta lotteranno per una situazione di classifica ...

