Palermo : furto in abitazione - arrestati due giovani : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato in flagranza di reato, per furto in abitazione, due monrealesi, Yanoubli Mohamed Taeib, 26 anni, di origine tunisina e Luciano Billetta, 22 anni. I militari dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi di un villino isolato, situato nelle campagne di Pioppo, frazione di Monreale hanno sorpreso i giovani ...

Palermo - furto di gasolio : ai domiciliari due fidanzati : Emanuela Carucci Si tratta di un uomo di 33 anni e della sua compagna, una donna di 21 anni. I due sono stati sorpresi a rubare di notte Hanno rubato in totale 300 litri di gasolio in quattro mesi prelevandolo dai serbatoi dei mezzi di proprietà di un commerciante di Misilmeri, un Comune in provincia di Palermo, titolare di un’azienda di lavorazione del marmo. Per questo i carabinieri di Marineo e della compagnia di Misilmeri hanno ...

Palermo : sorpresi durante furto in abitazione - quattro arresti : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - quattro giovani sorpresi a compiere un furto in un appartamento sono stati arrestati dai Carabinieri di Cefalù (Palermo). In carcere sono finiti Domenico Pasqua, 27 anni; Vincenzo Giangrande, 26 anni; Giovanni Mortillaro, 20 anni e Giuseppe Terranova, 24 anni. I carabi