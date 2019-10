Padova | sindaco Giordani | ' 50 mln di euro dal governo per la nuova questura'

Padova - sindaco di Carceri diffida ministro Lamorgese : 'Qui niente profughi' : Tiberio Businaro, sindaco leghista del piccolo Comune di Carceri (in provincia di Padova ) ha inviato una lettera di diffida al Prefetto Renato Franceschelli chiedendo d'inoltrare la comunicazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese . Il primo cittadino del Comune di 1500 abitanti, nella sua lunga missiva (pubblicata anche su Facebook), ha invitato il Viminale a non assegnare profughi al suo territorio....Continua a leggere

Padova : sindaco Giordani su arresto Imam - 'i bambini non si toccano' : Padova , 1 ott. (AdnKronos) - “Un ringraziamento e i miei più sinceri complimenti alla Procura e alla Digos per il lavoro di indagine che ha portato ai provvedimenti di questa mattina. I bambini non si toccano e questo lavoro intelligente delle Istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inacc

Padova : sindaco Giordani su arresto Imam - ‘i bambini non si toccano’ : Padova, 1 ott. (AdnKronos) – ‘Un ringraziamento e i miei più sinceri complimenti alla Procura e alla Digos per il lavoro di indagine che ha portato ai provvedimenti di questa mattina. I bambini non si toccano e questo lavoro intelligente delle Istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inaccettabili è il primo pilastro di una positiva integrazione per la quale tutti dobbiamo lavorare”. Così il sindaco di Padova, ...