OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi | ecco dove

OnePlus 5 e 5T ricevono la patch di sicurezza di ottobre con la OxygenOS 9.0.9 : Gli smartphone OnePlus 5 e 5T stanno ricevendo la versione 9.0.9 di OxygenOS. Il nuovo firmware aggiorna le patch di sicurezza a ottobre 2019 e risolve alcuni problemi relativi agli screenshot, inoltre provvede a correggere altri bug e a migliorare le prestazioni di sistema. L'articolo OnePlus 5 e 5T ricevono la patch di sicurezza di ottobre con la OxygenOS 9.0.9 proviene da TuttoAndroid.

Pete Lau - CEO di OnePlus - ha le idee chiare : niente negozi fisici e smartphone economici : In una recente intervista il CEO di OnePlus Pete Lau annuncia che la compagnia non ha in mente di lanciare uno smartphone economico L'articolo Pete Lau, CEO di OnePlus, ha le idee chiare: niente negozi fisici e smartphone economici proviene da TuttoAndroid.

Robert Downey Jr - per gli amici Tony Stark - ci mostra il suo nuovo OnePlus 7T : Robert Downey Jr pubblica un simpatico video promozionale per il OnePlus 7T in cui indossa le cuffiette OnePlus Bullets Wireless L'articolo Robert Downey Jr, per gli amici Tony Stark, ci mostra il suo nuovo OnePlus 7T proviene da TuttoAndroid.

OnePlus ha una risposta per tutti : ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T : OnePlus sul proprio forum ha lanciato il classico AMA tramite cui gli utenti hanno lasciato alcune domande sul OnePlus 7 e il OnePlus 7T Pro L'articolo OnePlus ha una risposta per tutti: ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di OnePlus 7 Pro migliora il suo punteggio di DxOMark : Lo staff di DxOMark ha deciso di aggiornare il punteggio assegnato durante la recensione di OnePlus 7 Pro, aggiungendo nuovi approfonditi test L'articolo La fotocamera di OnePlus 7 Pro migliora il suo punteggio di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

OnePlus pubblica la lista dei giochi che supportano il display a 90 Hz dei OnePlus 7T : Ecco quali sono i giochi Android che offrono pieno supporto al display a 90 Hz dei nuovi OnePlus 7T L'articolo OnePlus pubblica la lista dei giochi che supportano il display a 90 Hz dei OnePlus 7T proviene da TuttoAndroid.

Disponibile al download la factory image di OnePlus 7T : Una delle caratteristiche distintive degli smartphone di OnePlus è, da sempre, l'ampio supporto fornito dalla community L'articolo Disponibile al download la factory image di OnePlus 7T proviene da TuttoAndroid.

OnePlus al lavoro su una funzione assai attesa da aggiungere alla OxygenOS : Gli ingegneri software di OnuPlus sono a lavoro per portare la modalità ad una mano all'interno della OxygenOS L'articolo OnePlus al lavoro su una funzione assai attesa da aggiungere alla OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T contro OnePlus 7T Pro - cosa cambia tra i due? (video confronto) : OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono molto simili ma hanno prezzi diversi, ecco perché. L'articolo OnePlus 7T contro OnePlus 7T Pro, cosa cambia tra i due? (video confronto) proviene da TuttoAndroid.

Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau : Perché OnePlus ha preferito lasciare un solo smartphone 5G sul mercato, evitando di lanciare una variante 5G di OnePlus 7T Pro? Ce lo spiega direttamente Pete Lau, CEO e co-fondatore della casa cinese. L'articolo Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau proviene da TuttoAndroid.

Carl Pei (OnePlus) : "Non temiamo di far la fine di Huawei" : Il cofondatore dell'azienda cinese presenta il 7t Pro, nuovo top di gamma: "Siamo pronti per quei clienti che sono alla ricerca di smartphone di alta qualità che non dovessero più trovare soddisfazione altrove"

OnePlus 7T Pro - l’edizione limitata McLaren ha già vinto la sua gara : L’esclusività ha un prezzo che bisogna essere disposti a spendere, ma l’idea di un telefono “diverso” in un universo di cellulari ormai omologati può trovare i suoi estimatori. È su questo elemento che punta OnePlus per convincere i consumatori, seducendoli con il nuovo 7T Pro firmato McLaren. Dopo l’esperimento fatto l’anno scorso con il modello precedente, la limited edition è stata confermata anche per questo dispositivo. Il prodotto vestito ...

OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz : In occasione del lancio di OnePlus 7T Pro Carl Pei, CEO del produttore cinese, ha commentato l'attuale situazione tra il governo statunitense e Huawei L'articolo OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz proviene da TuttoAndroid.