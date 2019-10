Olimpiadi 2020 – Tokyo | niente maratona | troppi 40 gradi | si corre a Sapporo E scoppia

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : i possibili gironi. Contro chi giocherà l’Italia? Dipende dall’Olanda. Tutti gli scenari : Il ranking FIVB di Volley femminile aggiornato al 16 ottobre sarà utilizzato per la composizione dei gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, le 12 squadre partecipanti saranno distribuite nei due gruppi utilizzando il meccanismo a serpentina e prendendo come riferimento proprio la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale al termine della Coppa del Mondo. Il Giappone è soltanto settimo ma sarà testa di serie in quanto Paese ...

Volley - Olimpiadi 2020 : i possibili gironi. Italia con Giappone e Polonia? Rischio Serbia o Francia. Tutti gli scenari : Il ranking FIVB di Volley maschile aggiornato al 16 ottobre sarà utilizzato per la composizione dei gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, le 12 squadre partecipanti saranno distribuite nei due gruppi utilizzando il meccanismo a serpentina e prendendo come riferimento proprio la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale al termine della Coppa del Mondo. Il Giappone è soltanto decimo ma sarà testa di serie in qualità di Paese ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : il CIO vuol spostare la maratona e la marcia a Sapporo per il problema del caldo : Ci sono novità dal Giappone relativamente all’organizzazione delle gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CIO ha annunciato che le prove della maratona e della marcia saranno spostate a Sapporo. Questo cambiamento è legato al problema della temperatura che potrebbe essere rilevante nel corso dei Giochi. Si teme, infatti, il gran caldo e pertanto avallare il trasferimento nell’area di Hokkaido, dove notoriamente la colonnina di ...

Il CIO intende spostare la maratona delle Olimpiadi 2020 da Tokyo a Sapporo : Il Comitato Olimpico Internazionale sta pianificando di spostare la maratona e le gare di marcia delle Olimpiadi estive del 2020 da Tokyo a Sapporo per questioni climatiche. Secondo il CIO lo spostamento delle gare a Sapporo, città sede dei Giochi invernali

Ginnastica artistica - Marco Lodadio : “Non ho paura ad essere considerato uno dei favoriti per le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Marco Lodadio e il sogno del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano, cresciuto esponenzialmente nelle ultime due annate, ha trovato nella recente rassegna iridata di Ginnastica artistica a Stoccarda (Germania) la propria sublimazione: un argento che, per la maestria e le qualità esibite sugli anelli, ha un valore dorato. L’azzurro ha così confermato la propria ascesa, rientrando nella top-3 in eventi di fascia alta. Una costanza di ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : l’Italia può qualificare 2 individualiste! Vanessa Ferrari e Lara Mori sono in corsa - come funziona? Il regolamento : L’Italia della Ginnastica artistica si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra femminile (4 posti a disposizione), Marco Lodadio e Ludovico Edalli (pass nominale per i due uomini grazie all’argento agli anelli per il laziale e al piazzamento nel concorso generale per il bustocco). La nostra Nazionale può però conquistare ancora dei pass e aumentare il proprio contingente nel Sol Levante, si potrebbero infatti ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Per vincere l’oro serve… l’igiene personale! Gran Bretagna a lezione su come ‘lavarsi correttamente le mani’ : La Gran Bretagna avrà l’igiene personale dalla sua parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli atleti britannici infatti seguiranno dei corsi su come lavarsi correttamente le mani Cosa serve per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Talento, sensa dubbio; tanto allenamento, è la base; ma ciò che fa la differenza è… l’igiene personale! Strano ma vero, una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : Marco Lodadio è l’uomo da battere - il Cavaliere punta al trono dorato! : La scalata all’Olimpico è ufficialmente incominciata. Marco Lodadio ora ha un solo grande obiettivo: salire sul podio a Tokyo 2020 e punterà a mettersi al collo la medaglia d’oro, ormai non è più solo un sogno ma una concreta missione perché il Cavaliere del Castello ha tutte le carte in regola per imporsi nell’appuntamento più importante del quadriennio. Il romano è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni: ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : le Fate vogliono riprovarci! Il bronzo ai Mondiali è un trampolino - l’Italia sogna il colpaccio a Tokyo : Il mirino ora è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano nove mesi all’evento più importante del quadriennio ma bisogna già incominciare a lavorare per farsi trovare pronti al grande appuntamento che andrà in scena nella capitale nipponica dal 24 luglio al 9 agosto. Le Fate sono tornate a Brescia nella giornata di ieri e hanno fatto festa per la medaglia di bronzo conquista nel concorso a squadre dei Mondiali, l’impresa ...

Letizia Paternoster : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 il mio grande obiettivo. Ora bisogna solo lavorare” : Focalizzata. Letizia Paternoster a tutto campo quella che OA Sport intervista all’inaugurazione del nuovo quartier generale in Italia della Trek a Bergamo. La ragazza della Val di Non traccia il bilancio del 2019 proiettandosi all’anno prossimo, quando l’obiettivo principale sarà quello di andare a caccia di una medaglia nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Letizia, come giudichi l’anno che si sta ...

Roger Federer annuncia la sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : ma non rispetta i requisiti di partecipazione : Roger Federer ha annunciato la volontà di prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma avrà bisogno di una wild card in quanto non rispetta i criteri di qualificazione Dopo diversi mesi di rumor, pensieri e decisioni abbozzate, ma mai effettivamente confermate, Roger Federer ha finalmente deciso: prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con la sola condizione però dell’essere in piena salute. Il tennista svizzero ha spiegato: ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le qualificate a Tokyo tra squadre e individualiste (femminile) - assegnati 81 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 81 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore femminile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnaste per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti alle individualiste attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutti i qualificati a Tokyo tra squadre e individualisti - assegnati 79 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 79 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore maschile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnasti per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti agli individualisti attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...