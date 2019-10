Fonte : ilsecoloxix

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Viaggio tra gli esercentidopo lepredisposte dal governo: chi è sprovvisto del Pos si dice pronto ad adottarlo. E qualcuno addirittura lo preferisce

uncletomablogZ : «Ok al bancomat, ma via le commissioni»: i negozianti genovesi e le nuove norme - contigiu : @gdisacco1 @stibba_stardi @Yi_Benevolence Io non pago assolutamente nulla sia sui pagamenti col bancomat che con la… - StaserasolounTG : RT @Ossmeteobargone: «Ok al bancomat, ma via le commissioni»: i negozianti genovesi e le nuove norme -