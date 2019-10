Oggi al governo ci sono 4 partiti che derivano dal comunismo | dice Berlusconi

Pensioni ultima ora : incontro governo-sindacati Oggi. I punti in discussione : Pensioni ultima ora: incontro governo-sindacati oggi. I punti in discussione Pensioni ultima ora: come previsto continua in modo serrato il confronto tra il governo ed n sindacati in vista della prossima manovra. Da parte delle organizzazioni sindacali c’è la richiesta di ottenere impegni concreti in modo da passare dalle “parole ai fatti”. Pensioni ultima ora, i tavoli tematici Due i tavoli previsti per l’11 ottobre 2019: ...

'Italia Oggi' : Mattarella preoccupato da Renzi - il Colle teme per il futuro del Governo : Negli ultimi giorni il Quirinale segue con particolare interesse e apprensione le vicissitudini politiche all'interno del Governo Conte Bis. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Italia Oggi', il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con forza ha voluto la nascita di un nuovo Governo in tempi brevi, sarebbe preoccupato per la solidità del Governo, che ogni giorno traballa, poco ma in modo costante, per le continue tensioni interne. ...

Riforme : Biancofiore - ‘appOggiare referendum per bocciare governo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto ‘volete bene alla mamma’? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei parlamentari ...

Riforme : Biancofiore - ‘appOggiare referendum per bocciare governo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto ‘volete bene alla mamma’? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei ...

Riforma pensioni e Manovra : Oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora Oggi : Def - vertice governo senza esito - 30 settembre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Def, nessuna soluzione dopo un vertice notturno voluto dal premier Conte, 30 settembre 2019,.

Oggi il governo prenderà alcune importanti decisioni economiche : Sarà approvata, con qualche giorno di ritardo, la Nota di aggiornamento al DEF, che ci dirà qualcosa di come sarà la prossima legge di Bilancio

Oggi in Israele cominciano le trattative tra il partito di Netanyahu e quello di Benny Gantz per formare un governo di unità nazionale : Ieri in Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni della scorsa settimana, hanno deciso di cominciare le trattative per creare un governo

Ultime notizie/ Ultim'ora Oggi - rottura Governo-Whirlpool - 21 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Incontro Whirlpool-governo, il ministro Patuanelli lascia il tavolo, torna la Serie A, 21 settembre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora Oggi. Israele - Netanyahu a Gantz "Un governo di unità" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Dopo le elezioni in Israele, il premier uscente Netanyahu invita Gantz a fare un governo di unità, 19 settembre 2019,

E adesso comanda Matteo Renzi Da Oggi il governo è più debole... : Da "Enrico stai sereno" a "Giuseppe stai sereno" il passo è relativamente breve. D'altronde sono trascorsi solo cinque anni (2014-2019). La scissione nel Partito Democratico da parte di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi, anche se almeno per il momento non... Segui su affaritaliani.it

Renzi chiama Conte e gli annuncia il suo addio al Pd : “Garantirò l’appOggio al governo” : Matteo Renzi ha chiamato il premier Giuseppe Conte in serata per annunciargli la sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Nella stessa telefonata l'ex-segretario dem ha assicurato al presidente del Consiglio che continuerà a sostenere convintamente il governo.Continua a leggere

Governo : Oggi a Palermo prima visita istituzionale del ministro Provenzano : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - prima visita istituzionale per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che oggi sarà a Palermo a visitare la scuola dell'Istituto comprensivo "Piersanti Mattarella Bonagia" nel quartiere Bonagia di Palermo. "In tutti questi anni abbiamo

Governo : Oggi a Palermo prima visita istituzionale del ministro Provenzano : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – prima visita istituzionale per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che oggi sarà a Palermo a visitare la scuola dell’Istituto comprensivo “Piersanti Mattarella Bonagia” nel quartiere Bonagia di Palermo. “In tutti questi anni abbiamo lasciato mezzo milione di bambini in poverta’ educativa minorile al Sud, mezzo milione di giovani hanno ...