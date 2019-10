Occhiali per PC | i migliori da comprare

Lenny Kravitz lancia appello per gli Occhiali smarriti : "Aiutatemi" : Lenny Kravitz non si dà pace: il 55enne cantante americano ha lanciato un appello sui social network per aiutarlo a ritrovare gli occhiali, che per lui evidentemente significato molto di più di due lenti e una montatura."Questi occhiali vintage hanno un incredibile valore affettivo per me. Aiutatemi a ritrovarli". Con un tweet accorato la rockstar statunitense Lenny Kravitz ha lancia un appello ai fan perché gli diano una mano a recuperarli. ...

Facebook sta collaborando con Ray-Ban per lanciare i suoi Occhiali AR intelligenti : Il social network ha in mente un dispositivo indossabile in grado di sostituire gli smartphone dotato di con un piccolo display che sembra simile a quello di Google Glass e che consente agli utenti di ricevere chiamate, trasmettere in streaming agli amici e mostrare altre informazioni senza essere vincolato a uno smartphone. la CNBC ha anche rivelato una partnership con Luxottica, che possiede diversi marchi di occhiali, tra i quali Ray-Ban per ...

Facebook vuole fare gli Occhiali per la realtà aumentata con Ray-Ban : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Potrebbe essere un binomio davvero molto interessante quello formato da Facebook e Ray-Ban per la produzione di speciali occhiali dedicati alla realtà aumentata che potrebbero rivelarsi come il tanto atteso apice del progetto Orion. Il colosso co-fondato da Mark Zuckerberg potrebbe affidarsi a Luxottica (ossia il proprietario del brand americano oltre che di altre firme del segmento come Oakley) per unire ...

La 90enne picchiata e stuprata da due minori. “Per un paio di Occhiali e una bici” : Due minorenni, uno di 14 e l’altro di 17 anni, hanno rapinato e abusato una donna di 90 anni che aveva tentato di resistere all’aggressione. La donna, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e adesso si trova in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple. Il fatto di cronaca è accaduto a Messina.I due ragazzi sono stati individuati e condotti in un centro di prima accoglienza presso il ...

Messina - 90enne picchiata da 2 minori : “L’hanno stuprata per un paio di Occhiali e una bici” : “Quello che abbiamo visto è stato sconvolgente, la povera anziana era a terra dolorante e sotto shock, non riuscendo a muoversi”, il drammatico racconto del capo della squadra Volanti di Messina, Giovanni Puglianisi, a proposito dell’aggressione subita da una donna di 90 anni. Convalidato il fermo dei due giovani di 14 e 17 anni.Continua a leggere

Occhiali per PC : i migliori da comprare : Avete mai sentito parlare della luce blu, generalmente emessa da display e monitor? Diversi studi hanno dimostrato una correlazione fra l’esposizione alla luce blu e l’alterazione dei ritmi circadiani. Essa soprattutto nelle ore serali diminuisce leggi di più...

Presbiopia - addio agli Occhiali : basteranno poche gocce di collirio per correggerla : Il colosso farmaceutico svizzero Novartis ha annunciato che entro il 2023 potrebbe essere disponibile un collirio in grado di correggere la Presbiopia, la condizione che rende difficoltosa la messa a fuoco da vicino che emerge con l'invecchiamento. Il farmaco UNR844 ha già dato ottimi risultati nei primi studi clinici.Continua a leggere