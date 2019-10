NVIDIA SHIELD TV 4K sembra una torcia ma è un box TV completo e potente

Aggiornamenti in roll out per Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Pro - Mi 9T - Mi 9T Pro - Mi 9 SE e Mi MIX 2S - Huawei P30 Pro e Pro - OPPO Reno e NVIDIA SHIELD TV : È oggi tempo di Aggiornamenti in casa OPPO, NVIDIA, Xiaomi e Huawei, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone ed offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte dagli update. OPPO Reno OPPO Reno ha cominciato a ricevere – sia ben chiaro, solo in Cina – ...