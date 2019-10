La Nuova Toyota Yaris è sempre più ibrida : Ancora ibrida e sempre più efficiente, è questa la ricetta della nuova Toyota Yaris . È la quarta generazione del modello cha ha fatto la storia di Toyota in Italia fin dal lancio della prima generazione nel 1999; da allora a oggi ne sono state vendute circa un milione sul mercato italiano. Le novità principali della piccola giapponese sono rappresentate dalla nuova piattaforma TNGA-B, dal nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5 ...

