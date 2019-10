Novartis | “corrotti decine di migliaia di medici per prescrivere farmaci inutili” Alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019), la multinazionale farmaceutica svizzera, è accusata di aver corrottodidipur di farei propri prodotti. E così pazienti inconsapevoli e perfettamente sani sarebbero stati sottoposti a cure del tutto inutili. Coinvolti anche ministri e alti funzionari dello Stato, con l’accusa di essere stati al libro paga della multinazionale per omologare in Grecia nuovia prezzi proibitivi. L’indagine è stata avviata dall’Fbi nel 2016 graziecollaborazione di informatori della sede greca. Ora la trasmissione Falò, in onda stasera , giovedì 17 ottobre alle 21.10 su Rsi La1, nel documentario “La strategia” per la prima volta dà voce ai tre informatori, che ha incontrato prima in Grecia e poi a New York, dove si sono recati per gli interrogatori delle autorità statunitensi. I tre ex manager, che si autoaccusano di corruzione ...

