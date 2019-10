«Non fare lo sciocco | ti chiamo dopo» L’insolita lettera di Trump a Erdogan

De Laurentiis su Mertens e Callejon : “Se vogliono andare a fare marchette in Cina per vivere una m***a! Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante!” : De Laurentiis duro su Mertens e Callejon Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai giornalisti presenti all’esterno di Palazzo San Giacomo, riguardo il futuro di Dries Mertens e Josè Maria Callejon: “Mertens e Callejon? Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Ogni giocatore ha un suo valore, a seconda di dove gioca e come gioca e dell’età. Se poi ad un certo punto vuole ...

De Laurentiis : «Insigne Non può avere atteggiamenti di sfida verso Ancelotti - capisca cosa vuole fare da grande» : Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Lorenzo Insigne. «Nessuno può risolvere il problema di Insigne se non è Insigne a risolverlo. Deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. A me sta molto simpatico, lo proteggo, mi piace, però a lui Napoli è sempre stata scomoda la situazione napoletana. Deve tranquillizzarsi, deve diventare una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può ...

Joe Bastianich : “Chef Rubio? Non so chi sia”. La risposta : “Ma fammi il piacere. I tuoi autori vi facevano fare le cose guardando me” : “Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo programma. Non so chi è”. Parole di Joe Bastianich che, intervistato durante la trasmissione I Lunatici di Radio2, ha parlato anche del cuoco al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sull’attualità politica. E le parole del giudice di Mastechef hanno scatenato la reazione dell’interessato che su Twitter ha scritto: ...

Ilary Blasi rivela : Vorrei fare cinema ma Non mi chiama nessuno : La carriera come conduttrice di Ilary Blasi è ormai avviata. Ne ha fatta di strada la bionda romana da quando era tra le fila delle Letterine di Passaparola. Attualmente è in onda ogni settimana su Canale 5 con Eurogames, la rivisitazione in chiave moderna di Giochi senza frontiere ma vorrebbe dare una svolta alla sua professione, cimentandosi in nuovi ambiti.\\È lei stessa a dichiararlo dalle pagine del settimanale Oggi, dove racconta che da un ...

Di Maio : "Dobbiamo combattere i grandi evasori - Non fare la guerra ai commercianti" : Anche se in questi giorni è impegnato in una visita istituzionale a Washington, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha oggi tenuto una breve diretta Facebook in cui ha parlato della manovra economica che è stata approvata, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri mentre lui era già in viaggio verso gli Stati Uniti.In particolare Di Maio si è voluto soffermare sulla questione della lotta all'evasione fiscale, che è così importante per ...

Mamma Non chiedermi di fare presto : resta con me e abbracciami : Le giornate iniziano di corsa, la frenesia della quotidianità ci allontana da quei momenti che invece dovremmo godere in tutta la loro unicità, come l’abbraccio a nostro figlio. Non c’è mai tempo, la sveglia suona e inizia a scandire le nostre giornate. Ci ritroviamo a sistemare casa e a prepararci per andare a lavoro mentre chiediamo al nostro bambino di fare presto a vestirsi. Ma loro, i nostri figli, sono ancora dei piccoli uomini che hanno ...

"Carcere per i grandi evasori misura imprescindibile - ma Non faremo la guerra ai commercianti" : Il carcere per gli evasori per Luigi Di Maio è imprescindibile, ma “non si devono terrorizzare i cittadini”. Manette solo a chi evade grandi cifre, insomma. Il capo politico del Movimento 5 stelle interviene sulla misura molto cara ai pentastellati e spiega: “Il messaggio culturale è importante. Sono anni che si fa la lotta all’evasione fiscale con la lotta agli scontrini mentre sono stati totalmente ...

"Non fare il duro - Non fare lo scemo". La lettera di Trump a Erdogan prima dell'attacco : “Non fare il duro, non fare lo scemo”. Donald Trump aveva scritto a Recep Tayyip Erdogan una lettera datata 9 ottobre, appena prima dell’offensiva, con una minaccia senza veli di conseguenze in caso di offensiva turca in Siria.“Lavoriamo a un buon accordo. Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, e io non voglio essere il responsabile della distruzione dell’economia turca” è ...

Maria De Filippi/ Non conduce Amici Celebrities - la Hunziker 'Possiamo fare cambio?' : Perchè Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities? Ruolo di 'giudice speciale' per riparare dopo l'arrivo di Michelle Hunziker alla conduzione...

Manovra : Gualtieri - ‘Non facciamo e Non faremo condoni - seria lotta evasione’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Noi non facciamo e non faremo condoni ma facciamo sul serio nel contrasto all’evasione fiscale. E vogliamo anche farlo modernizzando il modo in cui si effettuano i pagamenti in Italia. Noi usiamo troppo il contante e tropo poco i mezzi digitali di pagamento, intendiamo lanciare un grande piano per incentivare i sistemi elettronici di pagamento”. Così al Tg1 il ministro ...

