Non fare il duro | non fare lo scemo La lettera di Trump a Erdogan prima

Guerra in Siria - Mnuchin "Turchia si ritiri"/ Trump a Erdogan "Non fare lo scemo' : Guerra in Siria, il monito di Mnuchin: "Turchia cessi ogni ostilità". La lettera di Trump a Erdogan: "Non fare lo scemo e ragiona"

Trump scrive a Erdogan : Non fare il duro : 01.05 "Non fare il duro", "lavoriamo a un buon accordo. Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, e io non voglio essere il responsabile della distruzione dell'economia turca". Lo ha scritto Trump ad Erdogan in una lettera datata 9 ottobre, appena prima dell'offensiva militare turca in Siria. "La storia -scrive ancora Trump nella lettera- ti guarderà con favore se ti comporti in modo giusto e umano".

Maria De Filippi/ Non conduce Amici Celebrities - la Hunziker 'Possiamo fare cambio?' : Perchè Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities? Ruolo di 'giudice speciale' per riparare dopo l'arrivo di Michelle Hunziker alla conduzione...

Manovra : Gualtieri - ‘Non facciamo e Non faremo condoni - seria lotta evasione’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Noi non facciamo e non faremo condoni ma facciamo sul serio nel contrasto all’evasione fiscale. E vogliamo anche farlo modernizzando il modo in cui si effettuano i pagamenti in Italia. Noi usiamo troppo il contante e tropo poco i mezzi digitali di pagamento, intendiamo lanciare un grande piano per incentivare i sistemi elettronici di pagamento”. Così al Tg1 il ministro ...

5 cose da Non fare su Instagram di notte : Stalkerare le persone sbagliateScrivere e non scrivereEliminare fotoEssere teneri con chi non lo meritaSfogarviSe siete animali notturni, avete sperimentato quanto è fastidiosa la luce del telefono acceso la notte. nel buio della stanza lo schermo si fa accecante e l’unica possibilità resta quella di diminuire la luminosità. Ma non basta. Gli occhi si affaticano e lo smartphone ci infastidisce al punto che dobbiamo spegnerlo (anche se non ...

**Governo : Renzi - ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Non è vero”. Matteo Renzi risponde così a Bruno Vespa a Porta a Porta che gli chiede se voglia ‘fare la festa’ al premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Renzi, ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

La7 - Myrta Merlino e la frecciata a Salvini : «Anche a lui Non farebbe male stare di più in Parlamento» – Video : L'Aria che tira Myrta Merlino e la frecciata a Matteo Salvini. Stamane, in maniera del tutto estemporanea, la conduttrice de L’Aria che tira ha sbertucciato l’ex vicepremier in merito alle sue presenze in Parlamento, riservando una battutina all’esponente leghista Silvia Sardone, seduta in studio. L’europarlamentare, presa in contropiede, ha assunto le difese del proprio leader. Su La7 si parlava di Quota 100 e della ...

Carlo De Benedetti attacca i figli sul Corriere della Sera : "Non sono in grado di fare gli editori" : Carlo De Benedetti vuole ricomprarsi il gruppo Gedi e, tra gli altri, Repubblica. Le sue intenzioni sono delle migliori, peccato però che la holding sia dei suoi stessi figli che, di fronte all'offerta (considerata troppo esigua), hanno replicato in coro un forte "no". "I miei figli sanno fare bene

Stefano Fassina su Quota 100 : "Non toccatela - pronto a fare le barricate con Matteo Salvini" : Toccare Quota 100? Una follia. Per tutti tranne che per Matteo Renzi e Italia Viva, che ne invocano l'abolizione totale. Da par suo, Renzi, ha bollato la proposta proprio con quella emblematica parolina: "Follia". E il fatto che sia una mattata lo conferma anche Giuseppe Conte, il quale ha tagliato

Mattino : l’idea di Ancelotti è di Non fare più un turnover scientifico : Ancelotti è un leader calmo e, come sottolinea il Mattino non ama i discorsi motivazionali. Spera sempre che siano i giocatori a trovare, parlando tra di loro, gli stimoli per superare certi momenti. La missione adesso è non perdere punti e soprattutto superare il girone di Champions come ha chiesto il presidente e per far questo la sua tentazione è quella di ridurre le rotazioni: è vero che ci sono degli intoccabili nella gare con le big (da ...

CdB : "I miei figli? Senza passionePerciò Non sanno fare gli editori" : "Mi offro di rilanciare il gruppo Gedi e poi conferire le azioni in una Fondazione. Ricevo segnali di grande interesse dai giornalisti". Così Carlo De Benedetti sulla sua mossa di un'offerta a sorpresa per l'acquisto del 29,9% di Gedi, respinta da Cir, la società che controlla il 45,75% del gruppo editoriale del quale fa parte 'La Repubblica'. Segui su affaritaliani.it

Italia Under 21 - Nicolato : “Non abbiamo grande brillantezza - dovevamo fare altri gol” : “Siamo stati volenterosi anche se dovevamo fare altri gol perché può succedere che con un tiro in porta gli avversari pareggiano. Siamo migliorati nel creare occasioni però ci manca la condizione. Non abbiamo una grande brillantezza e abbiamo superato anche delle influenze”. Queste, ai microfoni di Raisport le parole del tecnico degli azzurrini Paolo Nicolato, al termine della sfida vinta dall’Italia Under 21 a Yerevan, ...

Calcio - Roberto Mancini : “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie all’Europeo - Non dobbiamo prendere la partita sotto gamba” : “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni di serie C“, sottolinea il Commissario Tecnico Roberto Mancini in un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie ...

Luigi Di Maio : “Carcere per i grandi evasori : è una lotta che Non si può fare da timidi” : "Noi ci aspettiamo che quando si approverà il testo della legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione. Significa che chi evade e viene beccato con le mani nel sacco, non solo lo punisci ma gli confischi quello che ha comprato grazie ai soldi dell’evasione e anche più dell’equivalente dell’evasione": così il leader M5S, Luigi Di Maio, dal Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo.Continua a ...