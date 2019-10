Non date il voto ai sedicenni | dategli il lavoro!

Formula 1 – Cancellate le FP3 del Gp del Giappone - qualifiche rimandate a domenica : ecco cosa succede se Non si disputeranno : L’arrivo del tifone Hagibis fa cambiare i piani del Gp del Giappone: FP3 Cancellate, qualifiche rimandate a domenica. Se dovessero essere Cancellate anche le qualifiche si partirà con il risultato delle FP2 Il weekend del Gp del Giappone cambia in corsa. La colpa è dell’imminente arrivo del tifone Hagibis che, a causa dei venti ad oltre 200 km/h che si porterà dietro, mette a rischio l’incolumità di piloti e spettatori. ...

Google Assistant sulle Google Pixel Buds con il nuovo update? Non proprio : Alcuni utenti di Google Pixel Buds possono utilizzare la keyword "Hey Google" per attivare Assistente Google ma senza risultati L'articolo Google Assistant sulle Google Pixel Buds con il nuovo update? Non proprio proviene da TuttoAndroid.

Lady Gaga Non è più come la ricordate : Lady Gaga ha cambiato look. Non più biondo platino, ma rosa punk. Un anno dopo aver vinto gli Oscar al fianco di Bradley Cooper, la star del film ”È nata una stella” ha deciso di tingersi i capelli. Su Instagram ha pubblicato una foto con la sua nuova acconciatura. View this post on InstagramA post shared by Lady Gaga (@LadyGaga) on Oct 5, 2019 at 10:00am PDT “Un anno fa è nata una ...

Sia ha la sindrome di Ehler-Danlos e si rivolge a chi condivide il suo male : “Andate avanti - Non siete soli” : Sia ha la sindrome di Ehler-Danlos e lo confessa sul suo profilo Twitter, cogliendo l'occasione per rivolgersi a chiunque condivida il suo male. Nel suo messaggio, la cantautrice australiana scrive: Ciao, soffro di un dolore cronico, un disturbo neurologico che si chiama Ehler-Danlos e colgo l'occasione per dire a tutti coloro che soffrono questo dolore, sia fisico che emozionale: Vi amo, andate avanti. La vita è fot********te dura. Il dolore è ...

Non si uccidono così anche i cavalli : recensione dello spettacolo al Teatro Sala Umberto di Roma - biglietti e date : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a Non si uccidono così anche i cavalli?, il nuovo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo Romanzo di Horace McCoy e dal film del 1969 del celebre regista Sidney Pollack. Protagonisti sono l’attore Giuseppe Zeno e la cantante Silvia Salemi, al suo debutto sulle scene teatrali, con la direzione artistica di Giancarlo Fares che ha firmato questo nuovo adattamento. Lo spettacolo è in ...

Non si uccidono così anche i cavalli? : recensione dello spettacolo al Teatro Sala Umberto di Roma - biglietti e date : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a Non si uccidono così anche i cavalli?, il nuovo spettacolo teatrali tratto dall’omonimo Romanzo di Horace McCoy e dal film del 1969 del celebre regista Sidney Pollack. Protagonisti sono l’attore Giuseppe Zeno e la cantante Silvia Salemi, al suo debutto sulle scene teatrali, con la direzione artistica di Giancarlo Fares che ha firmato questo nuovo adattamento. Lo spettacolo è in ...

L’invasione dei deepfake : tutti quelli di cui forse Non vi ricordate : Si racconta spesso come il vero motore dell’innovazione digitale sia il porno. Dalla diffusione dei vhs ai pagamenti elettronici, fino alla realtà virtuale: una buona parte delle tecnologie che hanno segnato gli ultimi decenni si sono diffuse anche grazie all’industria a luci rosse. L’ultimo esempio di questa tradizione è il deepfake, lo strumento che grazie al deep learning permette di sostituire i volti di due persone (face swapping) e ...

"Non fidatevi del Pd e di Renzi". Di Battista scuote il M5s : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, è l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessità sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non è un mistero, non condivide. ...

Di Battista scuote M5S - Non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

Di Battista agita le acque M5s - già mosse : "Non fidatevi del Pd" : Alessandro Di Battista dà voce a chi finora è rimasto in silenzio. Nel giorno clou, in cui i vertici del Movimento 5 Stelle trattano con il Pd alla ricerca quasi disperata di un candidato comune in Umbria e a seguire nelle altre regioni, l’ex deputato rimasto fuori dal governo lancia un avvertimento ai naviganti grillini: “Non fidatevi del Pd”. Musica per le orecchie di chi in queste ore guarda con sospetto ...

M5S - Di Battista : da fuori farò le mie battaglie - Non fidatevi del Pd : Di Battista: da fuori farò le mie battaglie, non fidatevi del Pd. "Il Governo c'e' e ai miei ex-colleghi dico Non fidatevi del Pd

L’incursione di Di Battista : “Non vi fidate del Partito Democratico”. E avverte i 5stelle : “Da fuori - farò le mie battaglie : La conclusione è che "non voglio destabilizzare nulla e nessuno", ma Alessandro Di Battista - con un lungo post su Facebook - attacca pesantemente la scelta dell'alleanza del M5s col Pd e si rivolge ai parlamentari del MoViemto: "Non vi fidate del Partito Democratico", definito "il Partito più ipocrita d'Europa". "Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd, non è un segreto", scrive Di Battista, e spiega: "Ho sempre reputato il Pd il ...

Di Battista contro il Pd : "E' pericoloso" | L'appello ai Cinquestelle : "Non fidatevi" : L'attacco su Facebook: "Sono da sempre contrario a un governo con i dem, non voglio destabilizzare ma è il partito più ipocrita d'Europa"

Governo Conte - Di Battista avverte M5S : 'Non vi fidate del PD senza Renzi' : Non è un mistero che alle radici del Movimento Cinque Stelle l'ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico potesse essere vista come il fumo negli occhi. Il corso degli eventi, però, ha dato dimostrazione come le cose siano potute cambiare. C'è chi, però, come Alessandro Di Battista non abbandona le posizioni radicali e, da personalità in questo momento esterno alla politica, manifesta tutto il suo malessere rispetto all'idea che i ...