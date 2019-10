No | nessuna tempesta magnetica solare sta per colpire l’Europa

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) (immagine: Mark Garkick/Getty Images) Tranquilli: non c’è bisogno di correre a indossare i caschetti da perturbazione spaziale o di rintanarsi nei bunker anti-vento. Infatti il presunto allarme rosso per una devastantealle porte, rimpallato un po’ ovunque in queste ore, è solo il frutto di una distorsione (o di una deliberata montatura) giornalistica, a partire da un paper scientifico effettivamente pubblicato ma che afferma una cosa molto diversa. L’unico elemento serio di questa storia – non proprio una novità – è l’aver sottolineato l’importanza di giocare d’anticipo contro le tempeste solari, dato che queste perturbazioni magnetiche spaziali potrebbero potenzialmente mandare ko molti dei nostri dispositivi elettronici e sistemi di telecomunicazione. Una bufala da allarmismo ingiustificato Tra il 14 e il 15 ottobre scorso ...

